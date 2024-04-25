В РФ предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке

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В России могут внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при аварии или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.
С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
Он подчеркнул, что появление платных паковочных мест в городах позволило уменьшить пробки, повысить эстетическую составляющую улиц и навести порядок со стоянками. Однако автомобилистов продолжает волновать один вопрос, который важно решить.
Для реализации данного предложения следует просто обносить программное обеспечение приложений, обслуживающих парковки. Это не потребует дополнительного вложения бюджетных средств, но поможет большому числу автомобилистов.
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Он подчеркнул, что появление платных паковочных мест в городах позволило уменьшить пробки, повысить эстетическую составляющую улиц и навести порядок со стоянками. Однако автомобилистов продолжает волновать один вопрос, который важно решить.
«Граждане предлагают внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при дорожно-транспортном происшествии или чрезвычайном происшествии, требующем нахождения автомобиля», — отметил Крупник в беседе с RT.Также депутат подчеркнул необходимость включения в перечень резидентов или создания специальных тарифных опций для точек частного бизнеса, расположенных в пределах улиц с платной стоянкой.
Для реализации данного предложения следует просто обносить программное обеспечение приложений, обслуживающих парковки. Это не потребует дополнительного вложения бюджетных средств, но поможет большому числу автомобилистов.
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Анастасия Чинкова