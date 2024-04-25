Парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

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В Москве парковка во время майских праздников будет бесплатной. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
При этом те парковки, которые располагаются за шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
Ранее также сообщалось, что в Подмосковье с 26 апреля по 13 мая будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в расписание поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. 26 апреля они будут ходить по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая – пятницы, 28, 29, 30 апреля, а также 9-11 мая, – по расписанию субботы, а 1 и 12 мая – воскресенья.
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