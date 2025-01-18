В РФ предупредили о завершении периода автоматического продления прав

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Водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря этого года, должны быть заменены. Об этом предупредили в пресс-центре российского министерства внутренних дел.
Владельцы таких удостоверений обязаны заменить их после истечения 3 лет с указанной даты, иначе они перестанут действовать на территории РФ.
Согласно действующему законодательству, за езду на автомобиле с недействительными водительскими удостоверениями россиянам грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс рублей, а также отстранение от управления транспортным средством до момента восстановления прав.
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