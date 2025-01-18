В РФ предупредили о завершении периода автоматического продления прав

Казань вошла в топ-10 городов-миллионников по доле новостроек, возведенных за последние пять лет — показатель составил 2,6%. Об этом со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда» сообщает «Татар-информ». За последний год в столице Татарстана ввели больше 480 тысяч квадратных метров жилья.