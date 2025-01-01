С 1 января зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2%

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Заработная плата бюджетников проиндексирована на 13,2% с 1 января. Об этом пишут РИА Новости.
«Заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсионеров будут проиндексированы с 1 января», — говорится в сообщении.
В частности зарплата вырастит у врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры и отдельных категорий госслужащих. В 2026 году индексация составит 10,2%, а в 2027 будет 8,3%. Также в этом году зарплата на 13,2% увеличится у работников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работникам лесных хозяйств.
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