В Росавиации рассказали о планах по использованию дронов-доставщиков в городах

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Росавиация рассматривает вопрос применения беспилотных летательных объектов в городской среде. Об этом на форуме-выставке «Россия» рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров.
Он подчеркнул, что к данному вопросу следует подходить аккуратно, поскольку запуск беспилотников в городскую среду – довольно трудный процесс. В первую очередь, необходимо убедиться в надёжности таких устройств. Затем необходимо проложить такие маршруты, чтобы дроны не летали над школами, детсадами, паркам и другими объектами инфраструктуры.
Ядров добавил, что в будущем внедрение беспилотников в городскую среду обязательно произойдёт. Этому, по его словам, очень обрадуются маркетплейсы, которые смогут доставлять малые грузы по воздуху. Также таким образом можно осуществлять доставку еды.
Однако глава Росавиации подчеркнул, что в данный момент ещё рано внедрять эту новую ещё развивающуюся отрасль.
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Ядров добавил, что в будущем внедрение беспилотников в городскую среду обязательно произойдёт. Этому, по его словам, очень обрадуются маркетплейсы, которые смогут доставлять малые грузы по воздуху. Также таким образом можно осуществлять доставку еды.
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Анастасия Чинкова