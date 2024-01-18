В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников

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В Приамурье открыли два класса, предназначенных для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов, согласно информации от правительства области.
Министерство обороны запросило эти классы для обучения бойцов, участвующих в специальных военных операциях, в управлении беспилотными летательными аппаратами. Классы, оборудованные необходимым оборудованием и мебелью, разместили один на передовой и второй в военной части в Белогорске.
Для оснащения классов выделены средства в размере примерно 6 миллионов рублей из бюджета области. Губернатор региона Василий Орлов выразил мнение, что приобретенные знания и навыки позволят военным более эффективно выполнять свои боевые задачи.
Военнослужащие 35-й армии выразили благодарность за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение, отметив, что это позволит повысить уровень подготовки и обеспечить подразделения в зоне специального военного оперирования квалифицированными специалистами.
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Для оснащения классов выделены средства в размере примерно 6 миллионов рублей из бюджета области. Губернатор региона Василий Орлов выразил мнение, что приобретенные знания и навыки позволят военным более эффективно выполнять свои боевые задачи.
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Артем Кузьмин