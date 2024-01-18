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В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников

Два класса для подготовки военных операторов беспилотников открыли в Приамурье
18 января 2024, 05:51
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

В Приамурье открыли два класса, предназначенных для подготовки военных операторов беспилотных летательных аппаратов, согласно информации от правительства области.
Министерство обороны запросило эти классы для обучения бойцов, участвующих в специальных военных операциях, в управлении беспилотными летательными аппаратами. Классы, оборудованные необходимым оборудованием и мебелью, разместили один на передовой и второй в военной части в Белогорске.

Для оснащения классов выделены средства в размере примерно 6 миллионов рублей из бюджета области. Губернатор региона Василий Орлов выразил мнение, что приобретенные знания и навыки позволят военным более эффективно выполнять свои боевые задачи.


Военнослужащие 35-й армии выразили благодарность за открытие специализированных классов и их техническое обеспечение, отметив, что это позволит повысить уровень подготовки и обеспечить подразделения в зоне специального военного оперирования квалифицированными специалистами.

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#всу
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Сельский дом культуры в России проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей
Дом культуры в селе в Забайкалье проверят на пропаганду нетрадиционных ценностей
18 января 2024, 05:10

Фото: iSTock/Moskvich19771977

В Доме культуры села Капцегатуй Краснокаменского района Забайкалья проведут проверку на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя краевого правительства Виктория Бессонова сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Поводом для проверки послужили обращения зрителей, касающиеся новогоднего представления в ДК, где, по их словам, «роль Снегурочки исполнял мальчик».

Виктория Бессонова подчеркнула, что ситуация находится под контролем, и обещала тщательно разобраться во всех обстоятельствах проведения этого мероприятия для подростков. Она также отметила, что все необходимые органы и комиссии привлечены к работе.

В тексте жалобы, предоставленной изданию «Чита.ру», жители села Капцегатуй выражают недовольство пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей. Сельские жители просят привлечь к ответственности главу сельского поселения и бывшую заведующую домом культуры.

После проведения собственной проверки Краевой Министерство культуры не выявило ничего противозаконного в том, что мальчик исполнил роль Снегурочки. Они подчеркнули, что речь идет о костюмированном представлении, предполагающем шуточные переодевания.

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Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби
Кардиолог Шляхто: перед купанием в проруби нужно измерить артериальное давление
18 января 2024, 04:36

Фото: IStock/Sviatlana Lazarenka

Число обращений за медицинской помощью после Крещения обычно увеличивается из-за обострения хронических заболеваний и неожиданных реакций организма на переохлаждение, заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто в беседе с РИА Новости.
День Крещения Господня, отмечаемый православными христианами 19 января (по старому стилю 6 января), сопровождается традиционными купаниями в ледяной воде.

Шляхто подчеркнул, что изменения в режиме питания и физической активности в период новогодних каникул могут вызвать обострение хронических заболеваний, а переохлаждение после купания в проруби требует осторожности из-за возможных острых и хронических состояний.

Он также отметил риск серьезных осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт и нарушения сердечного ритма, вызванные сосудистым спазмом вследствие резкого изменения температуры.

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Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море
«Известия»: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море
18 января 2024, 04:20

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Россия планирует запретить Великобритании вылов рыбы в водах Баренцева моря, расторгнув соглашение от 1956 года между странами, пишут «Известия».
Предложенный законопроект, внесенный Минсельхозом и МИДом России, уже получил одобрение кабинета министров. Решение принято после того, как Великобритания в марте 2023 года исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

По утверждению российского кабмина, это решение не повлечет за собой значительных внешнеполитических и экономических последствий. Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию в Украине, привлекая внимание стран Евросоюза.

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Министр обороны Франции оценил контрнаступление ВСУ
Министр обороны Франции Лекорню: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
18 января 2024, 03:54

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил разочарование результатами контрнаступления украинских войск, заявив, что они не соответствовали ожиданиям.
В интервью Parisien он отметил, что украинский конфликт приходит к заморозке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил превосходство российских войск в воздухе как фактор, мешающий успешному контрнаступлению. Также он подчеркнул, что у украинской армии должно быть больше средств противовоздушной обороны и контроля над воздушным пространством.

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США заявили об истощении вооружений Украины
Белый дом: вооружения Украины приближаются к истощению без помощи США
18 января 2024, 03:13

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Украина, сталкиваясь с отсутствием поддержки со стороны США, подходит к истощению запасов некоторых видов вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома, в ходе брифинга.
По его словам, у Украины в наличии достаточное количество боеприпасов, которых хватит на два-три месяца. Кирби подчеркнул, что многое будет зависеть от действий России и от того, от чего Украине придется защищаться.

Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.

По данным газеты The Wall Street Journal, в случае прекращения западной военной помощи, перед Украиной встанет выбор: снизить бюджетные расходы или воспользоваться собственными ресурсами.

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В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над двумя регионами России
Минобороны: один БПЛА уничтожен в Подмосковье, другой перехвачен в Ленобласти
18 января 2024, 02:34

Фото: istock / rancho_runner

​Министерство обороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника над территорией Московской области, а также сообщило о перехвате еще одного БПЛА в Ленинградской области.
Информацию об этом опубликовали 18 января в телеграм-канале Минобороны РФ.

«18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.
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#ракеты
#пво
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На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
На пляже пятизвездочного отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки
18 января 2024, 01:55

Фото: istock /KatarzynaBialasiewicz

Тело без головы и правой руки было найдено в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщила газета Alanya Postası.
Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате обнаружили это тело и немедленно уведомили полицию.

Издание отмечает, что пол и личность трупа пока не установлены. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, и начато расследование данного инцидента.

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#расследование
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Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз до решения Верховного суда
18 января 2024, 00:53

Фото: iStock/Arseniy45

Верховный суд штата Мэн приказал вернуть бывшего президента США Дональда Трампа в список кандидатов на республиканских праймериз, по крайней мере, до вынесения решения федеральным верховным судом.
Решение Мэна и Колорадо о лишении Трампа участия в республиканских праймериз было оспорено им в высшей судебной инстанции страны.

В постановлении верховного суда Мэна указано, что госсекретарю штата предписано дождаться окончательного решения федерального верховного суда.

Бывшему президенту предъявлялись обвинения в причастности к событиям 6 января 2021 года, когда Капитолий был атакован в попытке помешать утверждению конгрессом победы Джо Байдена на выборах.

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#гонки
#страны
#трамп
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Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
Хуситы в Йемене заявили о второй атаке на американский корабль в Аденском заливе
18 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Benny Winslow

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся атаке, сообщил представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в ходе выступления на телеканале «Аль-Масира».
Эта атака стала второй после начала обстрелов хуситами позиций США и Великобритании в понедельник. Сариа заявил, что военно-морские силы Йемена применили противокорабельные ракеты по американскому кораблю в ответ на агрессивные действия в отношении территории Йемена.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы Йемена готовы ответить на любые атаки, направленные против республики.

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