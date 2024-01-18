В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников

Число обращений за медицинской помощью после Крещения обычно увеличивается из-за обострения хронических заболеваний и неожиданных реакций организма на переохлаждение, заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто в беседе с РИА Новости.