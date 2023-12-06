В Росавиации заявили о приостановке эксплуатации 37 вертолётов из-за подделок

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Росавиация временно приостановила эксплуатацию 37 вертолётов, выпущенных в 2022 году на Казанском вертолётном заводе (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что приостановлена эксплуатация 27 вертолётов Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК».
Мера принята в связи с тем, что удалось доказать использование резины с поддельными паспортами качества.
В Росавиации отметили, что соответствующие директивы предписывают проведение проверки и замены прокладок на новые, промывки топливной системы, наземной гонке двигателей и контрольному облёту. На данный момент порядка 80% вертолётов уже прошли все стадии этой работы.
В госкорпорации добавили, что контрафактные резиновые пластины для прокладок были поставлены ещё в августе прошлого года. После обнаружения дефекта были проведены испытания, которые подтвердили подделку. Все изделия этой партии были помещены в изолятор брака, а уже использованная продукция изъята и заменена на новую на уже готовых вертолётах.
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Мера принята в связи с тем, что удалось доказать использование резины с поддельными паспортами качества.
В госкорпорации добавили, что контрафактные резиновые пластины для прокладок были поставлены ещё в августе прошлого года. После обнаружения дефекта были проведены испытания, которые подтвердили подделку. Все изделия этой партии были помещены в изолятор брака, а уже использованная продукция изъята и заменена на новую на уже готовых вертолётах.
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Анастасия Чинкова