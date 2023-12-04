В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку

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Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.
Как стало известно, на борту вертолета находились два человека. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии мог послужить отказ двигателя.
Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада.
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Как стало известно, на борту вертолета находились два человека. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии мог послужить отказ двигателя.
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Екатерина Коршунова