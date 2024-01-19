В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новой смертельной пандемии

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Также сообщалось, что в Китае якобы распространяется новый штамм коронавируса, от которого пока не существует вакцины. При этом данное заболевание ведёт к 100-процентной смертности населения.
В Роспотребнадзоре опровергли все распространившиеся в соцсетях заявления о начале новой эпидемии. Так подчеркнули, что в ходе заседания ВОЗ рассматривалась разработка нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Окончательное решение по этому соглашению будет принято до мая этого года.
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