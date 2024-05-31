В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита яблок в стране

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В Россию завезут яблоки из шести соседних стран. Об этом в рамках Всероссийского зернового форума сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.
Он также добавил, что на российском рынке не ожидается ни роста цен, ни уж тем более яблочного дефицита.
До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков в мае в РФ будет дефицит яблок. Кроме того, была информация о планах российского Минсельхоза ввести из-за заморозков федеральный режим ЧС.
К слову, в прошлом году в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» участники сдали на переработку более двух тысяч кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов.
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Никита Кротов