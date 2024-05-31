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В Россельхознадзоре заявили об отсутствии дефицита яблок в стране

Россельхознадзор: дефицита яблок в стране не будет
31 мая 2024, 11:15
Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

В Россию завезут яблоки из шести соседних стран. Об этом в рамках Всероссийского зернового форума сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.
«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

Он также добавил, что на российском рынке не ожидается ни роста цен, ни уж тем более яблочного дефицита.



До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков в мае в РФ будет дефицит яблок. Кроме того, была информация о планах российского Минсельхоза ввести из-за заморозков федеральный режим ЧС.

К слову, в прошлом году в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» участники сдали на переработку более двух тысяч кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов.

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#россия
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#яблоки
#фрукты
#дефицит
Новые современные очистные сооружения заработают в Кашире
31 мая 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Современные очистные сооружения заработают для 46 тысяч жителей Каширы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Глава Каширы Михаил Шувалов проконтролировал ход проведения работ совместно со специалистами.

«В настоящее время на объекте работает 61 человек и 5 единиц техники. Осуществляются армирование и монтаж опалубки стен биологического реактора. Проводится монтаж опалубки фундаментов 2 захватки здания механического обезвоживания ила и воздуходувок. Выполняется обмазочная гидроизоляция. Идет устройство котлованов под фундаменты здания доочистки», — поделились в пресс-службе.

Новый комплекс будет обслуживать Каширы, ​микрорайона Ожерелье, посёлков Новоселки и Зендиково.

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Качество школьного питания в Подмосковье контролирует нейросеть
31 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/romrodinka

Завтраки, обеды и полдники в школах Московской области проходят проверку искусственным интеллектом, нейросеть контролирует качество еды по фотографиям, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Еженедельно нейросеть анализирует около 15 тысяч фотографий блюд, которые подают в школьных столовых. Когда ИИ выявляет недочёты, информация проверяется. Если она подтверждается, школа ликвидирует нарушения», — пояснила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Она добавила, что этот проект реализуется с начала учебного года и он уже принёс значительные результаты: в частности, количество жалоб на школьное питание, поступающих от учеников и их родителей, снизилось почти на десять процентов.

В министерстве уточнили, что работники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в сервис «Проверки Подмосковья». Нейросеть распознаёт блюда и сопоставляет с меню, которое утвердил Роспотребнадзор. Точность проверок составляет 97-94%.

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#подмосковье
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На дорогах Подмосковья установили более 5 тысяч знаков направления поворота
31 мая 2024, 11:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше пяти тысяч знаков направления поворота — шевронов — установили на трассах Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах Московской области. Знаки направления поворота устанавливаются на поворотах с радиусом меньше 30 метров и на крутых виражах», — пояснил глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что до конца года планируется установить ещё около 5 тысяч знаков направления поворота.

В настоящее время больше всего шевронов установлено в Одинцовском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в округе Солнечногорск.

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Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»
31 мая 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп», прошедших в парке «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
XV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» прошел 30 мая.

«У нас много молодых работников, которые развиваются в профессии, совершенствуют свои навыки не только на занятиях по профессиональной подготовке, но и в любое другое свободное время. Подобные соревнования дают возможность пообщаться с коллегами из противопожарно-спасательных служб со всех уголков нашей страны, посмотреть на их достижения, а также испытать собственные силы на дистанции, включающей привычные для пожарных и спасателей элементы профессиональной и физической подготовки», — поделился первый замначальника госучреждения Вадим Беловошин.

В рамках соревнований подмосковные спасатели преодолевали дистанцию на который их ждали семь упражнений в рамках их работы.

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В Подмосковье в 2024 году благоустроят восемь набережных
31 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Lidia Efimova

Восемь набережных планируется благоустроить в шести городских округах Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Благоустроить планируется восемь набережных, работы проводятся по проектам, задача которых не только украсить пейзаж города, но и создать комфортные условия для жителей разных возрастов», — отметил Брынцалов.
Он добавил, что на благоустройство набережных выделяется около 1,6 млрд рублей, причём большая часть средств — около 756 млн рублей — из бюджета области. Кроме того, из федерального бюджета на эти цели направили свыше 498 млн рублей, а из муниципальных бюджетов — около 319 млн рублей.

Благоустроены будут две набережные в округе Щёлково — у Чкаловского пруда и у Барского пруда рядом с усадьбой Гребнево, две набережные в Красногорске — у реки Синичка и в Павшинской пойме, а также набережные в зоне отдыха в Шаховской, у Красного ручья в Лотошине, у озера Сенеж в Солнечногорске и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.

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550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
31 мая 2024, 10:17

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Более 550 учащихся Подмосковья стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений.

В общей сложности в региональных соревнованиях участвовали порядка 950 учащихся.

«Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!», — поделились в пресс-службе ведомства.

По итогам всех мероприятий 557 человек с Московской области стали победителями в 93 компетенциях.

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Командир упавшего под Иваново Ил-76 получил звание Героя России посмертно
«Красная звезда»: командиру Ил-76 Свешникову присвоили Героя России посмертно
31 мая 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Командиру военно-транспортного самолета Ил-76, который в марте текущего года потерпел крушение в Ивановской области, присвоено звание Героя России посмертно. Об этом в интервью журналистам «Красной звезды» сообщил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», – сказал Бенедиктов.

Летчик смог отвести горящее воздушное судно от населенного пункта. По информации Минобороны России, во время взлета у самолета загорелся двигатель. На борту было 16 человек. Все они погибли. Пятеро погибших были летчиками 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 31 мая составила четыре балла
31 мая 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 мая, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве фиксируются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Новорижское, Ленинградское и Можайское», — говорится в сообщении.
На дорогах области этим утром зафиксировано свыше 873 тысяч машин, что на два процента больше средних значений в минувшем месяце.

В региональном Минтрансе также отметили, что что сегодня в области ожидаются грозы и призвали водителей быть максимально внимательными за рулём.

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С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза
31 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Diy13

С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана.
Сообщается, что 15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Кроме этого, на нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, которые связаны с безопасностью полетов.

Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению тех замечаний, которые были выявлены ранее. Они были положительно оценены со стороны ЕК. Сообщается, что в феврале 2024 года экспертами ЕС была успешно проведена «техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».

Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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