Иммунолог Лапа: «Не запечёте яблоки и бананы – не получите железа»

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«Наш организм слабеет, весной витаминов недостаточно, и лучше витамина С ещё никто ничего не придумал, особенно если есть какие-то проблемы со слизистыми – больное горло, насморк, десна побаливает. Для поддержания иммунитета необходимы здоровая пища и отдых. К фруктам отношусь непросто, потому что зимой в них нет никаких витаминов, это уже доказано. А вот витамин C можно получать из лимонов и апельсинов, если нет аллергии. В яблоках этого витамина очень мало», – сказала врач.По словам Людмилы Лапы, если рассматривать в качестве источника железа такие фрукты, как яблоки и бананы, то их гораздо эффективнее запекать.
«Да, в яблоках содержится железо, но в той форме, в которой оно усваивается. Если вы его термически обработаете, оно будет усваиваться. Запечённые яблоки – пожалуйста, те же бананы, но запечённые», – отметила собеседница «Радио 1».Она также призвала жителей Подмосковья пройти бесплатную диспансеризацию в своей поликлинике. По данным Минздрава региона, с начала года этой возможностью воспользовались уже более 380 тысяч пациентов старше 18 лет. В министерстве напомнили, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии, что позволит быстрее вылечить их.
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