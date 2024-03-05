В России Галкина* обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Макси Галкин* начал говорить на украинском языке, что указывает на его сотрудничество с ЦРУ. Такое мнение выразил бывший депутат Государственной думы Роман Худяков, комментируя пост Галкина* на украинском языке.
«Максим Галкин* перешёл на мову в соцсетях – и снова лжёт. Теперь чётко видно, что Галкин завербован ЦРУ и отрабатывает заказ. Не случайно все эти шумные релоканты за рубежом повторяют одно и то же. Сейчас они привлекают внимание к провокации в Одессе», - написал Худяков в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что по словам Галкина*, артист пошел в первый класс в Одессе и поэтому знает украинский язык, однако, по словам жителей этого города, в Одессе тогда никто не знал язык так, чтобы на нём разговаривать. Тогда Одесса была русским городом. Позднее нацисты запретили жителям говорить на русском, и они в страхе примолкли. А тех, кто не молчал, «сожгли в доме профсоюзов, застрелили, бросили в тюрьмы». При этом многим пришлось бежать, рассказал Худяков.
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* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Элина Позднякова