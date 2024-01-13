Артисты Галкин* и Сердючка получили штрафы после концертов в Дубае

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Юморист Максим Галкин* и украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами в Дубае.
Telegram-канал Mash пишет, что Галкин оштрафован на 100 тысяч дирхам (2,4 млн рублей), а Данилко кроме штрафа получил ещё и запрет на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.
Причиной санкций явились политические высказывания на концертах и корпоративах.
Сотрудники Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая изучили запись выступления Галкина в 2023 году. Артист негативно говорил о россиянах, а также продолжал за зрителями фразу «Слава Украине».
Также у Галкина нашли высказывания о РФ, которые не понравились ДТКМ. Артист был оштрафован на 100 тысяч дирхам, он высчитывается от сборов за выступление.
Данилко позволил себе антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Сообщается, что он «разжег межнациональный конфликт». В итоге ему не только выписали штраф, но и наложили запрет на выезд.
Известно, что за выступлениями артистов в Дубае особенно пристально следят, чтобы они не делали политических заявлений на концертах.
Ранее сообщалось, что концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии. Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство. Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.
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*внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Причиной санкций явились политические высказывания на концертах и корпоративах.
Также у Галкина нашли высказывания о РФ, которые не понравились ДТКМ. Артист был оштрафован на 100 тысяч дирхам, он высчитывается от сборов за выступление.
Данилко позволил себе антироссийские высказывания на корпоративе в 2022 году. Сообщается, что он «разжег межнациональный конфликт». В итоге ему не только выписали штраф, но и наложили запрет на выезд.
Известно, что за выступлениями артистов в Дубае особенно пристально следят, чтобы они не делали политических заявлений на концертах.
Ранее сообщалось, что концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии. Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство. Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.
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*внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Мария Фирсова