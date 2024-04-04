В России хотят ввести статью за преследование

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В России может появиться статья за преследование и нарушение частной жизни. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму РФ глава комитета по труду Ярослав Нилов, передают «Известия».
Сообщается, что цель законопроекта заключается в защите интересов граждан и прав на личную неприкосновенность. В КоАП предлагается ввести отдельную статью «Преследование».
По информации источника, за причинение нравственных страданий преступным лицам будет грозить штраф в размере двух тысяч рублей, если преступление совершено впервые. Если гражданин ранее привлекался к ответственности по данной статье, в таком случае его предлагается наказывать штрафом в пять тысяч рублей или административным арестом на пятнадцать суток.
Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести норму, которая позволит судам устанавливать запрет для россиянина приближаться к потерпевшему. Законопроект разработали и уже внесли в Госдуму депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева.
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По информации источника, за причинение нравственных страданий преступным лицам будет грозить штраф в размере двух тысяч рублей, если преступление совершено впервые. Если гражданин ранее привлекался к ответственности по данной статье, в таком случае его предлагается наказывать штрафом в пять тысяч рублей или административным арестом на пятнадцать суток.
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Екатерина Коршунова