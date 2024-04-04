Россиянам рассказали первые признаки общения с мошенниками

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Есть два основных признака, которые указывают на то, что вы разговариваете с мошенником, заявил специалист по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий, передает «Лента.ру».
По словам IT-эксперта, первый главный признак – когда звонящий просит предоставить конфиденциальную информацию, которую никто не стал бы выдавать в обычной жизни. В качестве примера можно привести одноразовые коды, пароли, номера паспортов и анкет.
Второй признак – когда того, кому пишут или звонят, просят что-то сделать, например, перейти по ссылке, отправить код, проголосовать в опросе и т.д. Иными словами, на человека оказывают давление, чтобы он сделал что-то, что может привести к потере его аккаунта, заражению компьютера вирусом и т.д. Причем, по словам собеседника «Ленты.ру», некоторые из этих признаков связаны с первым признаком, а другие являются совершенно самостоятельными.
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«То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят», – отметил собеседник.
«Каждый из этих вариантов может потом раскручиваться. К действию подводят, сначала идет какая-то дискуссия. Например, так называемый фейковый босс, ненастоящий начальник говорит вам, что с вами свяжется сотрудник спецслужб или прокуратуры и вы должны выполнять все его указания. Через какое-то время с жертвой связывается этот сотрудник, который говорит, что вам надо перевести деньги на защищенный счет или выполнить какие-то иные действия», – поделился Лукацкий.
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Александр Климов