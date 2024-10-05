В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию

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Правительство России приняло решение ликвидировать Большую российскую энциклопедию. Об этом сообщает издание РБК.
Отмечается, что все сведения, хранящиеся на портале, будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», чтобы усилить её конкурентные преимущества.
Также кабмин собирается выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по зарплате. Долги появились в этом году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведённым финансированием.
Ранее, в июле этого года, основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о планах по запуску монетизации. Также создатели проекта активно взаимодействуют с нейросетями. Так, в этом месяце в «Рувики» появился собственный искусственный интеллект на базе нейросети Yandex GPT.
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Также кабмин собирается выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по зарплате. Долги появились в этом году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведённым финансированием.
Ранее, в июле этого года, основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о планах по запуску монетизации. Также создатели проекта активно взаимодействуют с нейросетями. Так, в этом месяце в «Рувики» появился собственный искусственный интеллект на базе нейросети Yandex GPT.
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Анастасия Чинкова