В России могут повсеместно запретить катание на тюбингах

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В России нужно ограничить повсеместное катание на тюбингах из-за слишком высокой травмоопасности данного вида досуга, и перенести его в специально оборудованные для этого места. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«В России катание на тюбингах надо сделать составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться», — объяснила парламентарий.
Она добавила, что поступает уже очень много сообщений о травмах при катании на тюбингах, несмотря на тот факт, что зима только началась.
«Радио 1» ранее сообщало о том, что в Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах. В Минздраве региона при этом заявили, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения.
Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.
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Она добавила, что поступает уже очень много сообщений о травмах при катании на тюбингах, несмотря на тот факт, что зима только началась.
Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.
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Артем Путинцев