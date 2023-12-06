В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.
Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.
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«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.
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Мария Фирсова