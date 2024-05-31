В России могут появиться мобильные убежища для защиты от всех видов оружия

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС
В России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Отмечается, что при размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения специальной военной операции.
В записке к проекту уточняется, что для укрытия всего населения недостаточно имеющихся в России защитных сооружений, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели.
Возведение убежищ с применением полносборных конструкций станет новым способом укрытия для населения России.
Такие мобильные убежища имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. В частности, их можно перевозить в разные места, а также размещать на небольших ограниченных участках местности.
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В записке к проекту уточняется, что для укрытия всего населения недостаточно имеющихся в России защитных сооружений, а многие подземные помещения технически невозможно приспособить под эти цели.
Возведение убежищ с применением полносборных конструкций станет новым способом укрытия для населения России.
Такие мобильные убежища имеют ряд преимуществ над капитальными сооружениями. В частности, их можно перевозить в разные места, а также размещать на небольших ограниченных участках местности.
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Анастасия Чинкова