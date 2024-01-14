В центре Белгорода установили убежище от обстрелов

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Власти установили в центре Белгорода, где в декабре люди попали под массированный обстрел со стороны ВСУ, модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сооружение установили около городского центрального рынка и универмага «Белгород». Конструкция состоит из пяти скреплённых бетонных плит, крыши и дверного приёма. Кроме того, внутри короба установлено дополнительное бетонное заграждение, защищающее от попадания осколков через входной проем.
С внешней стороны конструкция покрашена в белый цвет, на ней нанесена надпись «Укрытие».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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С внешней стороны конструкция покрашена в белый цвет, на ней нанесена надпись «Укрытие».
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Диана Аванесян