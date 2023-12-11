В России начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Российских водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости установленными «динамическими информационными табло» и «знаками переменной информации». Об этом сообщается в проекте постановления правительства, который опубликовал Минтранс.
Отмечается, что «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации», как правило, устанавливаются на крупных магистралях. Их показатели меняются при ухудшении погоды. В настоящее время штрафы за нарушение таких требований не выписываются, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки.
В проекте уточняется, что для наложения штрафа необходима фотография, на которой будет виден автомобиль и табло с ограничениями.
Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Коммерсантом», что в Правилах дорожного движения отсутствуют определения понятий «динамическое информационное табло» и «знак переменной информации», поэтому не совсем понятно, как будут штрафовать водителей.
А эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман добавил, что не исключены случаи, когда авто будет заснято в момент переключения значений табло, поэтому также не понятно, как будут классифицироваться такие ситуации.
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В проекте уточняется, что для наложения штрафа необходима фотография, на которой будет виден автомобиль и табло с ограничениями.
А эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман добавил, что не исключены случаи, когда авто будет заснято в момент переключения значений табло, поэтому также не понятно, как будут классифицироваться такие ситуации.
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Анастасия Чинкова