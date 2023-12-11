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В России начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

11 декабря 2023, 11:11
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российских водителей будут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости установленными «динамическими информационными табло» и «знаками переменной информации». Об этом сообщается в проекте постановления правительства, который опубликовал Минтранс.
Отмечается, что «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации», как правило, устанавливаются на крупных магистралях. Их показатели меняются при ухудшении погоды. В настоящее время штрафы за нарушение таких требований не выписываются, поскольку ГИБДД ориентируется на постоянные знаки.

В проекте уточняется, что для наложения штрафа необходима фотография, на которой будет виден автомобиль и табло с ограничениями.


Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил в беседе с «Коммерсантом», что в Правилах дорожного движения отсутствуют определения понятий «динамическое информационное табло» и «знак переменной информации», поэтому не совсем понятно, как будут штрафовать водителей.

А эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман добавил, что не исключены случаи, когда авто будет заснято в момент переключения значений табло, поэтому также не понятно, как будут классифицироваться такие ситуации.

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#гибдд
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#ограничение
#штраф
#водители
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Стартовал отбор площадок для конкурса молодёжных проектов
11 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/rusak

Приём заявок на отбор 2024 года проходит с 30 ноября по 18 декабря 2023 года.
Принять участие в отборе могут исполнительные органы субъектов РФ и некоммерческие организации, которые проводят всероссийские, окружные, межрегиональные, региональные и муниципальные молодежные площадки в период с 1 марта по 20 октября 2024 года. 

Заявки на участие принимаются в электронном виде с помощью межведомственного электронного документооборота (МЭДО), на бумажном носителе – по адресу Федерального агентства по делам молодежи: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2. 

Ранее сообщалось, что конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде. 

С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.

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#молодёжь
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#новости
#общество
#площадки
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В России стартует конкурс для молодых педагогов
В России стартует II Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики»
11 декабря 2023, 12:23

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учителя России смогут принять участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Института гуманитарного образования и информационных технологий.
По словам создателей конкурса, целью мероприятия является профессиональное взаимодействие педагогов из разных регионов России для обмена опытом, взаимной поддержки, мотивации и поднятия самооценки. 

Приём конкурсных работ стартует 10 января и продолжится до 30 марта 2024 года. 

Победителей конкурса объявят 10 мая. 

В институте рассказали, что многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой адаптации при вхождении в профессию. Чтобы помочь педагогам справиться с этим периодом ИГУМО совместно с Комитетом науки, образования и культуры Совфеда РФ запустил Всероссийский онлайн-проект «Школа молодых педагогов». В рамках этого проекта в 2023 году уже состоялся I Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики». В нём приняли участие порядка 500 молодых учителей со всей России. 

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#конкурс
#учитель
#россия
#проект
#доброе
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Главную новогоднюю ёлку России спилили в Подмосковье и нарядят к 22 декабря
11 декабря 2023, 12:20

Фото: Радио 1

В деревне Новопареево Щёлковского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку России, передаёт корреспондент «Радио 1».
84-летнюю ель высотой 25м выбрала отборочная комиссия из нескольких десятков вариантов. Два дня уйдут на то, чтобы упаковать дерево и уложить его на автомобильную платформу для транспортировки в Москву.  
«В этом году главное новогоднее дерево страны спиливают и транспортируют на Соборную площадь Московского Кремля в 24-й раз. Я хотел бы сказать всем, кто принимал участие в этом мероприятии, большое спасибо. Хочу пожелать всем присутствующим удачи в новом году и всего самого хорошего», – сказал замначальника Главного эксплуатационного управления делами президента Анатолий Кочанов.  
По его словам, к 22 декабря ёлка уже будет наряжена. 
«Городской округ Щёлково – рекордсмен по количеству новогодних елей, которые были отправлены в Кремль. В 2021 году мы уже отправляли в туда ель, как и в 2018 году. Для нас очень почётно, стало такой доброй традицией. Мы готовились к сегодняшнему мероприятию. Ель очень красивая, действительно, крутая», – поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков
Он добавил, что в этом году новогодняя ель была выбрана с помощью спутника.  Сообщается, что вечером 13 декабря ель будет доставлена в Кремль. Её установят на Соборной площади на все новогодние праздники.

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#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье
11 декабря 2023, 12:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал какие кадровых изменения произошли в Подмосковье.
В Московской области произошли кадровые перестановки, сменились главы округов Черноголовка, Жуковский, Реутов и Ленинский.

«В черноголовке к исполнению обязанностей приступил Роман Хожаинов. Он белее 10 лет работает в Черноголовке , отвечал за ЖКХ. Он надеюсь, что будучи главной комплексно подойдете к очень важной для нас территории — Наукограду и обеспечите дальнейший порядок и развитие. <…>  Регулярные общение, встречи и приемы граждан с гражданами всей команды имеют важное значение» », – отметил Андрей Воробьёв.

Также новыми главами стали Борис Аукбаиров в Жуковском, Филипп Науменко в Реутове, Станислав Каторов в Ленинском городском округе. 

«Также важные перемены у нас произошли в Серпухове. Хочу поблагодарить всех причастных в организации и проведении выборов в Серпухове. Это важный этап и большие вызовы в изменениях Протвино, Пущино, Оболенск, Серпухов. Все это требует нашего особого внимания», - подчеркнул губернатор.

Кроме этого, экс-глава Жуковского Юрий Прохоров возглавил муниципальный совет депутатов.

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#совет депутатов
#станислав каторов
#развитие
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Меркурий в ретрограде: гороскоп для всех знаков зодиака с 11 по 17 декабря
11 декабря 2023, 11:54

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Благоприятное время для возвращения к старым делам и исправления их недочётов. Как и на что распределить свои силы в период с 11 по 17 декабря «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен захочет взяться за все сразу. И ему всё удастся, а часть дел решаться сами собой.
 
Тельцу поможет спокойная уверенность в себе и уравновешенность. Обмен мыслями, будет приятным и результативным.
 
Близнецам лучше не торопиться. Успех придёт к ним, если постепенно идти к цели. 
 
Раку на этой неделе надо быть в курсе новейших тенденций в его профессии.  Наступает хорошее время для обучения и освоения нового опыта.
 
Лев проявит благородство и покровительство друзьям. На выходных ему нужно выйти в свет и блеснуть во всей красе.
 
Деве поможет проницательность и умение держать концентрацию на важных делах.
 
Весы станут более обаятельными и ловкими в общении. Им следует обратить внимание на свой приятный голос и умело сделать на этом акцент.
 
Скорпиону деньги надо тратить осмотрительно и следить, чтобы щедрость не перешла в расточительность.  
 
Стрелец ощутит прилив оптимизма и энтузиазма. Его жизнерадостность будет притягивать к нему людей. Он легко заведёт новые знакомства 
 
Козерогу надо себя подбодрить и похвалить. Ему желательно отметить все свои достижения за последнее время и оценить тот вклад, который он сделал для реализации своих целей.
 
Водолею важно не втягиваться в авантюры. Последствия могут оказаться совершенно неожиданными. 
 
Рыбам нужно проявить ответственность и осторожность в финансовой сфере.

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#гороскоп
#зодиак
#рекомендации
#астрология
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Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
11 декабря 2023, 11:40

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

11 декабря в законную силу вступают поправки, которые регулируют правила выезда и въезда в Россию. О том, в каких случаях загранпаспорт может быть признан недействительным, куда и как сдать документ, и как его получить обратно при устранении условий, ограничивающих беспрепятственный выезд из страны, расскажет редакция «Радио 1».

В России вступили в силу новые правила выезда за границу


Кроме заграничных паспортов, изменения в законодательстве затронут служебные и дипломатические паспорта. Поправки устанавливают 15 оснований, по которым документ может быть признан недействительным. В перечень входят: утеря паспорта, изменение данных его владельца, прекращение российского гражданства, истечение срока действия документа или его оформление по поддельным данным и т.д.

Изменения также коснутся учета паспортов. Прежде МВД фиксировало только информацию о выданных документах, но с 11 декабря 2023 года ведомство также будет осуществлять контроль за недействительными паспортами.

Кому запретят выезд из России


После вступления поправок в законную силу 11 декабря 2023 года, беспрепятственно покидать страну смогут не все категории граждан. Выезд из России будет запрещен подозреваемым и обвиняемым в уголовных преступлениях, банкротам, должникам, военнослужащим ВС РФ и работникам федеральных органов власти, которые проходят военную службу.

Также речь идет об имеющих доступ к гостайне, работниках ФСБ и тех, кто был уволен со службы в течение пяти лет, а также сообщившим о себе заведомо ложные сведения.

Кроме того, покинуть страну не смогут призванные на срочную военную службу или мобилизованные.

Что делать, если потерял паспорт в другой стране
Что делать, если потерял паспорт в другой стране

Ограничить выезд из России могут судебные приставы, если задолженность гражданина превышает 30 тысяч рублей. Покинуть страну не смогут должники по алиментам, и те, кто имеет задолженность более 10 тысяч рублей, если истекли два месяца после того, как срок на добровольную уплату задолженности закончился.

Перед планированием поездки, лучше уточнить информацию о наличии или отсутствии задолженностей в Федеральной службе судебных приставов.

Кому нужно сдавать загранпаспорт


В соответствии с поправками, россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение после того, как получили уведомление об ограничении их выезда из страны. Однако это правило действует только в трех случаях:  при допуске к сведениям, содержащим государственную тайну, при призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу, после увольнения из органов ФСБ.


Как и куда сдать загранпаспорт


Принимать документы будут органы власти, которые прежде их выдавали, например МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, которая применила к гражданину это ограничение. Ведомство оформит акт приема-передачи в двух экземплярах — для владельца паспорта и уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.


Порядок получения загранпаспорта обратно


Если ограничение на выезд было связано с призывом, получить загранпаспорт обратно можно только при предъявлении ведомству военного билета с отметкой об окончании службы. В случае запрета выезда по другим основаниям, россиянин может вернуть документ в день обращения, если ограничение было снято.

Если россиянин подает заявление не по месту хранения документа, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта
Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта

Что будет, если не сдать загранпаспорт


Установленный перечень оснований недействительности загранпаспортов, в настоящее время не предусматривает штрафы или иные меры наказания для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно. Однако покинуть страну при ограничениях на выезд все равно не получится.

В России с июля 2024 года вырастет госпошлина на загранпаспорт


С 1 июля 2024 года госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится на 20%. За документ нового образца россиянам придется заплатить 6000 рублей. Соответствующий закон прежде подписал президент России Владимир Путин.
 
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#мвд
#хранение
#фсб
#приставы
#загранпаспорт
#правила
#поправки
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Роскомнадзор подтвердил отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»
Роскомнадзор подтвердил, что не нашёл нарушений в сериале «Слово пацана»
11 декабря 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор не обнаружил нарушений законодательства РФ в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала проверить новый российский сериал на наличие пропаганды опасного образа жизни для подростков. Следственный комитет РФ и Роскомнадзор приступили к расследованию 

В результате проведённой проверки Роскомнадзор не обнаружил факта нарушения законодательства, о чём сообщила зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Наталья Орлова. 

Комментируя заявление депутат, пресс-служба Роскомнадзора подтвердила её слова. 

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#роскомнадзор
#сериал
#нарушение
#закон
#россия
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Юрист Соловьев призвал наказать картели, виновные в завышении цен на яйца
11 декабря 2023, 10:56

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Рост цен на яйца в стране может быть вызван картельным сговором бизнеса.
Так считает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, уголовная статья за это нарушение в России не работает, пишет Общественная Служба Новостей. Юрист призвал российские страны «перестать миндальничать» с компаниями, «залезающими в карман» к россиянам.

В России за картельный сговор существует ответственность административная и уголовная по статье 178 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом назначается оно только в крайних случаях, говорит юрист. 

Для применения наказания необходимо доказать несколько признаков, в их числе наличие картельного сговора и общественно опасные последствия.

«Никто не боится последствий, поэтому правоохранителям приходится искать дополнительные нарушения у обнаглевших бизнесменов, чтобы привлечь их к ответственности за них. Это может быть злоупотребление полномочиями, неуплата налогов и многое другое. Так что к картелям применяют административные наказания и штрафы»,-говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. 
По мнению юриста, в России недооценивают опасность, которую представляют картельные сговоры. 

«Думаю, если на то будет политическая воля, проблему удастся решить, и цены на яйца, как и на другие товары народного потребления, не будут бить по карманам россиян», — сказал в заключении юрист Иван Соловьёв. 
Ранее сообщалось, что в Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки, сообщила в своём Telegram-канале вице-губернатор Юлия Щедрина. По её словам, регион обеспечен куриными яйцами на 200%, и никакого дефицита этого продукта сейчас нет.

В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.

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#яйца
#продукты
#цены
#бизнес
#россия
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Адвокат Айвар рассказала, какие категории граждан должны сдать загранпаспорт
11 декабря 2023, 10:49

Фото: istock / Mikhail Strogalev

11 декабря в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Какие категории попадают под невыездных, кто должен будет сдавать паспорт рассказала адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1».
Айвар заявила, что в перечень невыездных граждан, которым страны нужно сдать заграничный паспорт, попали банкроты; сотрудники ФСБ; лица, призванные на военной службу; осужденные подозреваемые и обвиняемые; лица, допущенные к документации с грифом «секретно»; граждане, уклоняющиеся от исполнения судебных обязательство и лица, сообщившие недостоверные сведенья при выдаче загранпаспортов. 

Документ после получения соответствующего уведомления необходимо сдать. Отмечается, что штрафов за несдачу загранпаспорта закон не предусматривает. 

«Но, пограничные службы уведомляются о лицах, которые должны были сдать свои паспорта. Естественно, выезд по этому паспорту будет невозможен, если вдруг лицо захочет выехать за пределы Российской Федерации», — заявила адвокат.
Она отметила, что документ превращается в «безстатусную корочку» и нет смысла штрафовать, если по нему нельзя выезжать за пределы страны. 

«Может быть, в дружественные страны, которые имеют с нами дипломатические отношения, будут направляться списки лиц, чтобы в случае чего пограничные службы стран были в курсе, что этот человек незаконно пытает перейти границу РФ. А в случае незаконного перехода это уже уголовное наказание», — предупредила профессор.
Отвечая на вопрос, зачем сдавать загранпаспорт, если по нему в любом случае нельзя выехать, Людмила ответила, что паспорта являются собственностью государства. Документ удостоверяет личность, дает определенные права и накладывает обязанности. Поэтому государство будет хранить документы, а в случае изменения ситуации, паспорта вернут, ими можно будет пользоваться как раньше и пересекать границу. 

«Я думаю, что это предотвращение попыток выезда граждан с территории РФ, мы концертируем свое внимание на призывниках и на лицах, подлежащих мобилизации. Но у нас есть и банкроты, лица, не исполняющие судебное решение, обвиняемые и подозреваемые, которые пытаются скрыться за пределами России. Поэтому государство пытается таким образом ограничить граждан в неправомерных действиях по уклонению от выполнения каких-либо обязательств», — объяснила эксперт. 
Она напомнила, что раньше судебные приставы имели право изымать заграничные паспорта, а сотрудники ФСБ сдавали их из-за запрета на выезд в определенные страны. Но людям, которые допущены к секретной информации, такое обязательство наложили только сейчас. 

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