На «Госуслугах» появилась новая услуга для водителей

Jinda Noipho
Сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах» обновлен. Теперь пользователи портала могут замораживать средства на специальном счете. Об этом сообщили в Минцифрах.
Сделка купли-продажи авто безопасная. При ее заключении покупатель гарантированно получит транспортное средство, а продавец – деньги.
В сообщении ведомства говорится, что комиссии за совершение финансовых операций не предусмотрено. Отмечается, что денежные средства будут доступны к снятию после того, как автомобиль будет зарегистрирован в ГИБДД. К преимуществам нововведения, министерство также отнесло возможность совершения сделки онлайн.
Правила для совершения сделки такие же, как и для ее проведения в очном формате. Обоим участникам договора должно быть более 18 лет.
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В сообщении ведомства говорится, что комиссии за совершение финансовых операций не предусмотрено. Отмечается, что денежные средства будут доступны к снятию после того, как автомобиль будет зарегистрирован в ГИБДД. К преимуществам нововведения, министерство также отнесло возможность совершения сделки онлайн.
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Анастасия Крестьянова