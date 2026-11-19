В России нашли кости съеденных детенышей динозавров
На территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Кемеровской области нашли кости детенышей пситтакозавра сибирского, которых съел хищник. Об этом заявил заведующий отделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.
Пситтакозавр сибирский — небольшой растительноядный динозавр, который жил в раннем меловом периоде примерно 125-105 млн лет назад. Палеонтологи нашли фрагменты скелетов в окаменевших копролитах — экскрементах другого древнего животного, предположительно млекопитающего. В одном плотном скоплении обнаружили останки как минимум трех детенышей.
По словам Слободина, которые приводит «МК», копролиты попадались исследователям и раньше, возможно, с микроскопическими осколками косточек жертв. В этот раз впервые нашлись крупные фрагменты в форме больших фасолин со «спрятанными» внутри частями скелетов детенышей пситтакозавров, которым было всего несколько недель от рождения. Это значит, что кто-то поедал их и тут же опорожнял кишечник.
Какой именно хищник проглотил детенышей, ученые пока не установили.
Читайте также: