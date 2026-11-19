19 ноября 2026, 13:51

В Кузбассе обнаружили кости съеденных детенышей пситтакозавра

Фото: iStock/ BertBeekmans

На территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Кемеровской области нашли кости детенышей пситтакозавра сибирского, которых съел хищник. Об этом заявил заведующий отделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.