Появилась новая версия причины вымирания динозавров

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Упавший на полуостров Юкатан астероид, мог быть не единственным, который уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад. В тот же период на Землю упал еще один крупный астероид. К такому выводу пришли ученые после изучения кратера Надир у побережья Гвинеи.
Данные новых исследований британских и американских экспертов о гибели динозавров опубликовал научный журнал Nature. Согласно результатам исследования, на границе мелового и палеогенового периода, когда вымерли динозавры, в Землю врезался еще один крупный астероид. Это стало причиной образования кратера Надир, а также могло способствовать вымиранию господствовавших на Земле крупных рептилий.
Подводный кратер Надир у западного побережья Африки открыли недавно с помощью двухмерной сейсморазведки. Детализированное изображение кратера показало, что вымирание динозавров могло произойти в результате двух ударных воздействий.
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Лия Мурадьян