В России назвали регион, где зафиксирована самая высокая безработица

Фото: istockphoto/tuaindeed
Самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.
Об этом рассказала РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.
Данная ситуация в регионе возникла из-за низких зарплат и высокого уровня теневой занятости. Количество мест в колледжах и техникумах в 3 раза ниже количества выпускников девятых классов.
Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта.
Читайте также:
Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении
Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию
Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
Уровень безработицы в республике достиг 27,1%, уточняет Голикова. Это в девять раз превышает показатель, который существует в среднем по России.
Но есть в Ингушетии и позитивная динамика. С начала нынешнего года уровень безработицы в регионе снизился на 2,2 процентных пункта.
Читайте также:
Депутат Чаплин рассказал, как получить как можно больше денег при увольнении
Стало известно, сколько безработных релокантов вернулось в Россию
Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс
Мария Фирсова