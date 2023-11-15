В России назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

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Размер материнского капитала увеличивается каждый год в соответствии с уровнем инфляции. В 2024 году, по оценкам, он достигнет примерно 631 тысячи рублей на первого ребенка.
Предварительные расчеты показывают, что к 2026 году маткапитал может превысить один миллион рублей, сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Бессараб напомнила, что семьи с многодетными детьми имеют возможность использовать маткапитал для погашения ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Однако она отметила, что на данный момент речь о возможном увеличении этой выплаты не идет.
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«В соответствии с российским законодательством маткапитал повышается ежегодно на процент реального уровня инфляции. Это не просто процент увеличения цен на жилье, а рост цен на товары и услуги, как указывает Росстат. Таким образом, с 1 февраля 2024 года его размер вырастет до почти 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго», — пояснила политик.
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Артем Кузьмин