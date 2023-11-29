Волынец призвала не ограничивать страховой стаж многодетных матерей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.
«Прошу инициировать разработку законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», исключающих ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.Читайте также:
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