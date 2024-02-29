В России планируют создание реестра недобросовестных производителей алкоголя

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В России собираются создать перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией среди тех, кто занимается производством алкоголя. Госдума 28 февраля приняла в третьем чтении закон о создании такого реестра.
Мера направлена на защиту населения от опасной для здоровья алкогольной продукции. По замыслу законодателей, в этот список будут попадать те, кого суд признал виновным в производстве и продаже суррогата, пишет Общественная служба новостей.
Ранее, в середине февраля 2024 года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с нелегальными торговыми точками, реализующими алкоголь. Теперь субъекты федерации могут устанавливать ограничения на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.
Персонам, попавшим в список, запретят занимать руководящие должности, входить в состав органов управления и выступать главными бухгалтерами в компаниях, лицензированных для производства этилового спирта.
Помимо создания реестра, закон предусматривает усиление контроля над производством, оборотом и розничной продажей алкогольной продукции. В частности, планируется введение новых требований к маркировке алкогольной продукции и ужесточение ответственности за передачу алкоголя несовершеннолетним.
Реализация этих мер будет способствовать снижению рисков отравления потребителей, уменьшению нелегального производства и оборота алкоголя, а также создаст благоприятные условия для добросовестных производителей и участников рынка.
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Ранее, в середине февраля 2024 года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с нелегальными торговыми точками, реализующими алкоголь. Теперь субъекты федерации могут устанавливать ограничения на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах и прилегающих территориях.
«Принятое ранее решение было призвано сократить число мест реализации некачественного алкоголя», — сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
Персонам, попавшим в список, запретят занимать руководящие должности, входить в состав органов управления и выступать главными бухгалтерами в компаниях, лицензированных для производства этилового спирта.
Помимо создания реестра, закон предусматривает усиление контроля над производством, оборотом и розничной продажей алкогольной продукции. В частности, планируется введение новых требований к маркировке алкогольной продукции и ужесточение ответственности за передачу алкоголя несовершеннолетним.
Реализация этих мер будет способствовать снижению рисков отравления потребителей, уменьшению нелегального производства и оборота алкоголя, а также создаст благоприятные условия для добросовестных производителей и участников рынка.
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Сергей Калугин