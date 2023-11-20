В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

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В России планируют разрешить покупку алкоголя и табака без необходимости предъявления паспорта, основываясь на подтверждении возраста через биометрию, сообщают «Известия».
Генеральный директор компании Владислав Поволоцкий подчеркнул, что на данный момент не существует альтернативы паспорту для этой цели. Он также отметил, что граждане, чьи данные были предоставлены в Единый биометрический сервис (ЕБС), смогут использовать лицевое подтверждение возраста в магазинах. По его словам, данный сервис может быть запущен уже в 2024 году.
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