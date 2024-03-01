В России подешевеет препарат для лечения рака

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Фирелбин», пишут «Известия».
Согласно новым ценам, стоимость препарата для лечения рака снижена на 14% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Навельбин».
Новая отпускная цена упаковки «Фирелбина», содержащей одну капсулу в дозировке 20 мг, составила 2436 рублей.
Представители ФАС отметили, что утверждение новых цен способствует повышению доступности лекарства для населения после истечения срока действия патента на оригинальный препарат. По этим ценам препарат должен будет предоставляться бесплатно в медицинских учреждениях в рамках государственных программ бесплатной медицинской помощи.
Ранее в ФАС сообщили о снижении стоимости противоэпилептического препарата под международным непатентованным наименованием (МНН) «Лакосамид». Новые цены снизились на 18% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Вимпат». Стоимость упаковки «Лаксовела», содержащей 14 таблеток в дозировке 50 мг, составила 175 рублей.
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Новая отпускная цена упаковки «Фирелбина», содержащей одну капсулу в дозировке 20 мг, составила 2436 рублей.
Ранее в ФАС сообщили о снижении стоимости противоэпилептического препарата под международным непатентованным наименованием (МНН) «Лакосамид». Новые цены снизились на 18% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Вимпат». Стоимость упаковки «Лаксовела», содержащей 14 таблеток в дозировке 50 мг, составила 175 рублей.
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Артем Кузьмин