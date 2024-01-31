Из Подмосковья будет поставляться уникальный гемостатический препарат в Индонезию

Фото: Арина Кузнецова
Резидент ОЭЗ «Дубна» будет поставлять уникальный гемостатический препарат в Индонезию. Об этом сообщил корреспондент.
Поставлять препараты в Индонезию будет компания «Пуль-сар».
Стоит отметить, что производство препаратов происходит по разработкам Института прикладных медицинских исследований.
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«На данный момент наша продукция на регулярной основе поставляется в Малайзию, при помощи Центра поддержки экспорта мы вышли на экспорт в Казахстан. В прошлом году мы участвовали в выставке в Индонезии, где нашли дилера и уже ведем регистрацию нашего препарата «Лимфоблок». <…> В Дубне у нас полный производственный цикл, за последний год мы выполнили полное импортозамещение сырья – теперь наше производство состоит полностью из отечественных компонентов. За рабочий день мы производим в зависимости от дозировки от 700 до 1500 единиц продукции. В последнее время наращиваем производство из-за выхода на экспорт», — поделилась генеральный директор ООО «Пуль-сар» Ксения Менглет.
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Мира Полтева