В России появится новая программа подготовки боевых вертолётов морской авиации

Фото: Министерство обороны России (пресс-служба)
Российское Министерство обороны разработало и уже утвердило новую программу боевой подготовки вертолётных подразделений морской авиации по уничтожению морских беспилотных аппаратов противника. Об этом эксклюзивно рассказали «Известиям» в военном ведомстве РФ.
Согласно документу, вертолёты Ка-27 будут выполнять разведывательные задачи, поиск и обнаружение надводных беспилотников, а Ка-29 — их уничтожать.
«Ка-27 и Ка-29 есть на всех флотах. Ка-27 в своей поисково-спасательной модификации может работать в режиме обнаружения малоразмерных целей и наводить на него Ка-29», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
В программе для морской авиации Северного флота акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов, а также в условиях полярной ночи. Практика ведения боевых действий показала, что с вертолетов беспилотники лучше замечаются, обнаруживаются и уничтожаются, подчеркнули в Минобороны.
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«Ка-27 и Ка-29 есть на всех флотах. Ка-27 в своей поисково-спасательной модификации может работать в режиме обнаружения малоразмерных целей и наводить на него Ка-29», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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Артем Путинцев