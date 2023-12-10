Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО

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Информация от Министерства обороны свидетельствует о первом применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне специальной военной операции.
После проведенной атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику, выполнив поставленную задачу.
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