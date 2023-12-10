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Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
10 декабря 2023, 05:36
Фото: istockphoto/camptoloma

Фото: istockphoto/camptoloma

Информация от Министерства обороны свидетельствует о первом применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне специальной военной операции.

Согласно сообщению, эти боевые воздушные аппараты нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе Донецка. По данным ведомства, летчики осуществляли боевую миссию в поддержку земных войск.

После проведенной атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику, выполнив поставленную задачу.

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Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году
10 декабря 2023, 11:27

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* назвал три пути развития событий в стране в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
Первый вариант развития происходящего на Украине политик назвал «не война, но и не мир». Согласно этому плану Украина прекратит ведение боевых действий при договорённости России, США и Китая. Однако режим прекращения огня периодически будет нарушаться. Также ожидается столкновение с трудностями военными, которые вернутся с фронта. Они ощутят проблемное положение экономики, столкнутся с безработицей, а также встретятся в тем, кто скрывался от мобилизации. Последнее может привести к небольшим конфликтам и столкновениям, которые затем могут перерасти в новый, вооружённый Майдан. 

По второму плану Украина продолжит ведение боёв, но потерпит поражение на отдельных участках фронта. Это приведёт к поиску виновных, что может повлечь за собой конфликт внутри страны. 

А третий вариант, который Арестович назвал «сказочным», предполагает крупные поставки вооружения от Запада и начало нового наступления ВСУ. Но название этого этапа говорит само за себя: экс-советник Офиса Зеленского убеждён, что ждать положительного сценария в предстоящем году не стоит. 

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
#украина
#спецоперация
#сценарий
#план
#россия
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Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ
10 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Авиация группировки российских войск «Запад» нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации украинских бригад. Всего было предпринято 14 массированных авиационных атак на различные пункты размещения войск ВСУ.
Как уточнил для РИА Новости офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев, удары наносились экипажами оперативно-тактической авиации Военно-космический сил (ВКС) России. Огневое поражение было нанесено подразделениям 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад, а также частям территориальной обороны.

Украинские войска, которые подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны российской авиации располагались в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, рассказал офицер. Шепелявцев также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск в окрестностях Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

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#вкс
#запад
#всу
#авиация
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Инженерные войска ЦВО получили ИМР-2 и плавающие транспортеры
Инженерные войска ЦВО получили в ноябре машины ИМР-2 и транспортеры ПТС-2
10 декабря 2023, 05:19

Фото: iStock/Nzpn

Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) получили в ноябре новую специализированную технику, включая инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3, сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В ноябре 2023 года более десяти единиц специализированной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны, были переданы в ведомство инженерных войск Центрального военного округа. Общее количество поступившей в ноябре военной и специализированной техники превысило 700 единиц», — отмечается в сообщении.
ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание проходов в минных полях и укладку путей в сложных для прохода местностях.

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На Украине предсказали разрушение Киева
Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей
10 декабря 2023, 04:59

Фото: iStock/JARAMA

На своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения по поводу разрушения Киева из-за недостаточного внимания со стороны городских властей.
Соскин отреагировал на событие, связанное с подтоплением тоннелей синей ветки киевского метрополитена, рассматривая это как катастрофу в зимнее время.

Он выразил обеспокоенность, указав на недостаточное внимание мэра Киева Виталия Кличко к состоянию подземных структур города.

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#сво
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В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики
Депутат Рады Костенко: ограниченно годных солдат ВСУ отправляют в штурмовики
10 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал на YouTube-канале НТА, что штурмовые подразделения ВСУ пополняются ограниченно годными призывниками.
По его словам, несмотря на то, что военкоматы направляют таких бойцов на штабные и тыловые должности, на практике командиры зачастую используют их для выполнения боевых задач.

Костенко выразил мнение, что такое использование ограниченно годных призывников негативно сказывается на притоке добровольцев, готовых вступить в ряды вооруженных сил.

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#мнение
#всу
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Названы особенности «экстремально опасного» истребителя
В «Ростехе» объяснили рекордную дальность истребителя Су-35С
10 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/Richard Fox

В истребителе Су-35С российского производства теперь разместили топливные баки в фюзеляже и на консолях крыла, позволяющие достичь новую рекордную дальность полета более 3500 километров. О таких особенностях самолета рассказали в «Ростехе», назвав его «экстремально опасным».
В госкорпорации подчеркнули, что благодаря новой конструкции топливных баков, керосин внутри них стабилизируется при перегрузках благодаря использованию специального пенополиуретана.

Отмечается, что за исключением малозаметности, Су-35С по своим характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. Этот самолет получил двигатели АЛ-41Ф-1С, способные работать на сверхзвуковых скоростях без необходимости включения форсажа. Также он оснащен авионикой пятого поколения.

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#самолет
#пилоты
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Зеленского заподозрили в новом маневре
Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена гарантий безопасности для побега
09 декабря 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил помощи на случай побега у американских политиков во время их визитов. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.
Джонсон отметил, что президент Украины хочет получить от США гарантии, а не только обещания. Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что на данный момент президент Украины сталкивается с проблемами из-за конфликтов с генералом ВСУ Валерием Залужным. По мнению Джонсона, Залужный обладает преимуществом в данной ситуации, так как на его стороне украинские военнослужащие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

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#сша
#военные
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#солдаты
#всу
#вс рф
#владимир зеленский
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Представитель крымских татар назвал идеи Киева о захвате полуострова утопией
09 декабря 2023, 20:04

Фото: istockphoto/VvoeVale

Киевские власти продолжают муссировать тему якобы существующих у них каких-то неведомых «наработок», применение которых просто вынудить Россию покинуть Крым. Известный общественный деятель крымско-татарской общины Заур Смирнов назвал такие идеи утопическими, а потому невыполнимые.
В разговоре с РИА Новости он с недоумением подчеркнул, что уже во всём мире ситуация с Крымом ясна до предела; даже некоторые западные СМИ в клише с географических карт указывают его как российский регион. И только украинские оголтелые «патриоты» продолжают лелеять какие-то невнятные и фантастические планы, рассказывают о них друг другу, потому что очевидно, что больше им никто не поверит. Наверное, киевские чиновники и военные таким образом себя утешают, потому что ситуация на фронте и в целом в стране довольно кислая, предположил представитель крымско-татарской диаспоры.

Заур Смирнов посоветовал представителям киевских политических властей и военного руководства позаботиться прежде всего не о крымчанах, которые вовсе не скучают по почти развалившей полуостров Украине, а о своей дальнейшей судьбе. Ведь после окончания СВО они немедленно будут наказаны как военные преступники, в том числе и за преступления, совершённые против Крыма.

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#военные
#преступники
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#регион
#чиновники
#сво
#крым
#украина
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GT: Украинский конфликт дошёл до стадии, когда обычно начинают переговоры
09 декабря 2023, 19:32

Фото: istockphoto/sb2010

Сейчас в зоне украинского конфликта развивается ситуация некоего перехода. На таком этапе вооружённых столкновений, как правило, уже можно думать о начале мирных переговоров.
Такое мнение высказал в военный аналитик в своей статье для издания The Global Times. В материале делается вполне логичный вывод  невозможности нового контрнаступления либо продолжения старого. Причиной этого является то, что летняя компания этого года привело ВСУ и всю Украину в целом к огромным издержкам, как финансовым, так и чисто физическим и эмоциональным, считает эксперт.

В публикации приводится в пример главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сам признал, что ситуация на поле боя зашла в тупик. К тому же разногласия в Конгрессе США по поводу продолжения оказания Киеву финансовой помощи могут в конечном итоге что американская поддержка союзника полностью прекратится. Автор статьи видит в этм отчсётливый сигнал о возможности начала мирных переговоров, причём в ближайшее время.

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#сша
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