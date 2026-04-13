В России появится уголовная ответственность за незаконный оборот криптовалюты

13 апреля 2026, 14:56

В России незаконный оборот криптовалюты будет караться уголовной статьей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении уголовной ответственности за незаконную организацию оборота цифровых валют в России. Об этом РИА Новости сообщили в комиссии.





Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей. Она предусматривает наказание за организацию обращения криптовалюты без регистрации или лицензии Банка России. Обязательным признаком преступления станет причинение крупного ущерба, либо извлечение дохода в крупном размере.



За такое преступление предусмотрят штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Если деяние совершалось организованной группой либо сопрягалось с особо крупным ущербом или доходом, наказание может составить до семи лет лишения свободы.



Расследованием таких дел займутся следователи СК и ФСБ. Крупным ущербом предложили считать сумму от 3,5 миллиона рублей, особо крупным — от 13 миллионов рублей. Поправки должны вступить в силу с 1 июля 2027 года.



