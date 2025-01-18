У Трампа появится собственная криптовалюта «мемкоин»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
В скором времени мир, особенно виртуальный, обогатится новой криптовалютой. Она будет называться $TRUMP.
Такую «взрывную» новость в мире виртуальных платежей озвучил избранный президент США Дональд Трамп. В своих социальных сетях Х и Truth Social он написал, что уже в первый день пользователям будет доступно 200 миллионов $TRUMP. Общая же сумма нового средства платежей вырастет до одного миллиарда.
Свой шуточный пост будущий хозяин Белого дома снабдил ссылкой на сайт, где можно приобрести означенные трамповские «мемкоины». Платёж можно осуществлять с помощью банковской карты или настоящей криптовалюты. Бизнесмен остаётся таковым — нет сомнения, что президент США заработает на «мемкоинах», которые будут расходиться, хотя бы, в качестве сувениров.
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Александр Бойцов