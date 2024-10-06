В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты

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В России собираются ввести уголовное наказание за порчу, гадания и проклятия. Инициатива была предложена депутатом государственной Думы Александром Спиридоновым в эфире телеканала «Спас».
Он заявил, что любая попытка причинить вред жизни или здоровью другого человека должна быть, с точки зрения закона, синонимом попытки причинения вреда.
Спиридонов добавил, что он и священник Федор Лукьянов активно выступают против пропаганды магических фокусов. По мнению Спиридонова, необходимо ограничить доступ россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсорных услугах, чтобы «вычеркнуть» их из обихода.
Недавно стало известно, что в Тюмени поймали гадалку, которая угрожала россиянке деньгами от имени заколдованного мужчины.
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«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», – парламентарий.
Спиридонов добавил, что он и священник Федор Лукьянов активно выступают против пропаганды магических фокусов. По мнению Спиридонова, необходимо ограничить доступ россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсорных услугах, чтобы «вычеркнуть» их из обихода.
Недавно стало известно, что в Тюмени поймали гадалку, которая угрожала россиянке деньгами от имени заколдованного мужчины.
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Александр Климов