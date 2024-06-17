«Украинские традиции»: Протоиерей связал гадания и ТАРО с язычеством

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Многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, и как связаны эти два понятия?
Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1» сказал, что нашу страну нельзя назвать православной.
Собеседник назвал гадания, обращения к экстрасенсам и магам — псевдорелигиозным суррогатом.
Он добавил, что рождественские гадания, несмотря на святость праздника, тоже не считаются религиозным верованием, а являются эхом язычества.
Вера в Бога, по словам протоиерея Димитрия Ильичёва, исключает веру в магию.
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«Православной страной назвать страну, в которой до сих пор локализованы аборты, в которой до сих пор не преподается закон божий в школах, церковь отделена от государства, нельзя», — сказал эксперт.
Собеседник назвал гадания, обращения к экстрасенсам и магам — псевдорелигиозным суррогатом.
«Большинство людей религиозные? — нет. Большинство православные по традиции, но далеко не религиозные, и вот их генетическая религиозность приводит к тому, что они, отыскивая реализацию религиозных потребностей, попадают под псевдорелигиозный суррогат. Это как раз гадание, походы к экстрасенсам и псевдоцелителям — это все из области суеверий и волхований. А волхования — чародейства — тот пункт, который попадает под действие церковных канонов: до 15 лет отлучение от церкви, от причастий. Очень многие стали пользоваться картами ТАРО… Это все серьезный грех», — объяснил протоиерей Димитрий Ильичёв.
Он добавил, что рождественские гадания, несмотря на святость праздника, тоже не считаются религиозным верованием, а являются эхом язычества.
«Рождественские гадания были распространены на юге Руси, и это южно-русские, западно-украинские традиции. Страна у нас долгое время пребывала в языческом сознании, в ней процветали святые, а народ ударялся в язычество — это народная вера — вера во все. Гадание на рождество — это не религиозное верование, а псевдорелигиозный суррогат. Это является замещением искренних религиозных чувств и порывов», — рассказал спикер.
Вера в Бога, по словам протоиерея Димитрия Ильичёва, исключает веру в магию.
«Вера в Бога — это вверение в руки божьи свою жизнь, зачем тут магия и знать что-то заранее? Я лучше буду жить волей божьей и пытаться сделать так, как по его закону написано, и я верю, что бог не отдаст меня на плохие пути, что он меня за руку проведет», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева