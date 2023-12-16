В России предложили запретить название «детское шампанское»

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей
«Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции <...> Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — объясняет парламентарий в своём обращении к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову (цитата по РИА Новости).Кроме того, депутат Хамзаев предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции.
Читайте также:
Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Врач-нарколог Холдин рассказал, почему нельзя покупать ребёнку детское шампанское
Онищенко: Детское шампанское надо запретить!
Артем Путинцев