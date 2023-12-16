В России предложили запретить название «детское шампанское»

Эльфы представляют серьезную национальную угрозу для безопасности России, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев во время своего выступления в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья». В чём именно заключается угроза стране со стороны эльфов, он не уточнил.