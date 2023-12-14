Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного

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Алкогольное мороженое приравняют к алкогольной продукции со всеми вытекающими последствиями, передает РИА Новости.
Ранее NielsenIQ провел анализ и выявил самые популярные в России бренды игристых вин. На первом месте оказался напиток Santo Stefano, на втором — шампанское под маркой «Абрау-Дюрсо», на третьем — «Дербентское». Итальянские бренды Martini и Mondoro, ранее популярные среди россиян, вышли из числа лидеров.
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