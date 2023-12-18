В России представили первый отечественный смартфон Р-ФОН

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В России представили отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл», сообщается на сайте проекта.
Отмечается, что разработкой российского смартфона занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Телефон оснащён мощным процессором MediaTek Helio G99, имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, содержит 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Камера смартфона имеет разрешение в 50 мегапикселей, ёмкость аккумулятора составляет 5000 миллиампер-часов. Также имеется порт USB-C, NFC и разъём для наушников.
Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников добавил, что все компоненты, из которых состоит Р-ФОН – зарубежного производства. Российские инженеры занимались монтажом и операционной системой. Смартфон уже включили в Единый реестр Минпромторга продукции, произведённой в России.
Новый аппарат будет доступен для покупки в начале следующего года. Точная стоимость пока не раскрывается. Сначала он будет представлен для корпоративных клиентов, а затем выйдет в розничную продажу.
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Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников добавил, что все компоненты, из которых состоит Р-ФОН – зарубежного производства. Российские инженеры занимались монтажом и операционной системой. Смартфон уже включили в Единый реестр Минпромторга продукции, произведённой в России.
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Анастасия Чинкова