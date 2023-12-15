Экономист Разуваев прогнозирует резкий рост цен на смартфоны

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В 2024 года цены на смартфоны в России могут резко вырасти.
Во время беседы с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев объясняет это общей ситуацией с полупроводниками, подорожанием импорта и ослаблением курса рубля.
Снижение уровня инфляции, которого Банк России ждёт весной следующего года, не окажет влияния на ситуацию, потому что речь идёт об индексе за год, говорит Разуваев.
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Снижение уровня инфляции, которого Банк России ждёт весной следующего года, не окажет влияния на ситуацию, потому что речь идёт об индексе за год, говорит Разуваев.
«Так что практически вся бытовая техника, машины и сложная электронная продукция серьезно прибавят в цене», — предупредил экономист Разуваев.Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в России выросла стоимость обслуживания автомобиля почти на 25%. Основной причиной такой ситуации стала проблема с кадрами, которая есть в отрасли.
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Мария Фирсова