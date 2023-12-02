В России разработали сверхзвуковой снаряд повышенной дальности для РСЗО

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Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в корпорацию «Ростех») запатентовало снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта.
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Анастасия Чинкова