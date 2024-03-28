В России рекордно выросли продажи антидепрессантов

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За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано рекордное количество антидепрессантов за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
По ее подсчетам, за первые почти три месяца 2024 года в России было реализовано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на сумму 2,9 млрд руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2023 года продажи выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. Так, в минувшем году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.
В «Аптечной сети 36,6» (аптеки «36,6» и «Горздрав») уточнили, что за указанный период продажи антидепрессантов выросли на 41% к тому год к году, а в сети «Аптека 25» — более чем на 15%.
Эксперты напоминают, что сначала спрос стимулировали страхи из-за коронавируса, затем — события на Украине.
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В сравнении с аналогичным периодом 2023 года продажи выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. Так, в минувшем году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.
Эксперты напоминают, что сначала спрос стимулировали страхи из-за коронавируса, затем — события на Украине.
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Ювелина Бернст