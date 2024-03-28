В России рекордно выросли продажи антидепрессантов

Российские военнопленные подвергались пыткам на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 202го, и их рассказы заслуживают доверия, об этом заявили в ООН. Как пишет РИА Новости, украинские власти не уделяют этому вопросу внимание и недостаточно преследуют виновных в пытках как мирного населения, так и военнопленных.