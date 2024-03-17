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В России резко выросла стоимость увеличения груди

SHOT: стоимость операций по увеличению груди выросла с прошлого года вдвое
17 марта 2024, 15:12
Фото: iStock/VladimirFLoyd

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Стоимость операций по увеличению груди в клиниках Москвы выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, пишет Telegram-канал Shot.

Особенно резко подорожали американские силиконовые импланты Mentor, которые считаются наиболее популярными. Их использование теперь обходится россиянкам в 400 тысяч рублей и более, хотя ранее они стоили около 200 тысяч.

По данным из Telegram-канала, стоимость французских имплантов Sebbin также выросла, но не так сильно, и теперь составляет в среднем 300 тысяч рублей. Журналисты узнали, что многие клиники начали использовать расходные материалы отечественного производства и оборудование из Китая, чтобы снизить себестоимость операций.

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#травмы
#оборудование
#telegram
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Мобильный телефон взорвался в руках у российского школьника
Российский школьник получил тяжкие повреждения из-за взрыва телефона в руках
17 марта 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com / Pinkypills

Мобильный телефон взорвался в руках школьника из Боровичей Новгородской области, сообщила «Комсомольская правда».
По словам представителя городской администрации, подросток получил серьезные травмы и был доставлен в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ». Причиной травм стал взрыв устройства, который произошел во время сна мальчика.

В связи с этим в мэрии призвали россиян соблюдать меры предосторожности при использовании смартфонов и избегать их использования в ванных комнатах, а также отключать от сети в случае перегрева.

Ранее в Иркутской области произошел аналогичный случай, когда зарядное устройство от телефона взорвалось в руках школьницы, игравшей в онлайн-игру на своем устройстве. После взрыва девочка получила серьезные травмы.

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В сфере услуг Подмосковья сегодня работают около 90 тыс. человек
17 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На предприятиях бытового обслуживания Московской области сегодня работают порядка 90 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«Ежегодно в третье воскресенье марта профессиональный праздник отмечают работники сферы услуг. Население ежедневно сталкивается с этой отраслью в салонах красоты, ателье, химчистках и автосервисах. Именно эти люди делают нашу жизнь комфортнее и красивее. На предприятиях бытового обслуживания Подмосковья сегодня трудятся почти 90 тыс. человек», – рассказал Мурашов.
Он поздравил работников отрасли и поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд.
«Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений! Со своей стороны мы продолжим поддерживать предприятия бытового обслуживания и услуг, создавая комфортные условия ведения деятельности и развития», – отметил зампред.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, по итогам прошлого года на территории Московской области работают свыше 20 тыс. предприятий бытового обслуживания. Среди них – салоны красоты, парикмахерские, ателье, предприятия по ремонту и пошиву обуви, техобслуживанию, ремонту автотранспорта, бани, фотоателье и химчистки.

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#подмосковье
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Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья
Курский дружинник сбил в приграничном районе вражеский дрон из охотничьего ружья
17 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/IndiaUniform

В приграничном районе Курской области доброволец народной дружины сбил вражеский беспилотник при помощи охотничьего ружья, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Он подчеркнул, что этот боец заслуживает награды за свой подвиг.
«Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил вражеский дрон при помощи охотничьего ружья. Я считаю, что это заслуживает награды», — отметил Старовойт.
В декабре 2022 года в Курской области была организована добровольная народная дружина на базе центра «Патриот». Первоначально в нее вступило более 300 человек, но планируется увеличить численность дружинников до 6 тысяч.

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#всу
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Раскрыты потери ВСУ на авдеевском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли на авдеевском направлении до 380 бойцов за сутки
17 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Минобороны России раскрыло потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении за последние сутки.
По данным ведомства, российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ, и потери противника составили до 380 бойцов.

Помимо человеческих потерь, противник лишился двух боевых бронированных машин и десяти автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за прошедшие сутки были повреждены артиллерийская система М777 производства Соединенных Штатов, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны сообщило, что российским военным удалось предотвратить попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка в Белгородской области.

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#военные
#всу
#минобороны
#киев
#рф
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Названа причина отставки представителей ВСУ
Страна.ua: отставки в ВСУ демонстрируют желание избавиться от людей Залужного
17 марта 2024, 15:06

Власти Украины предпринимают попытки убрать официальных представителей украинских вооруженных сил, которых назначил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отправляя их в отставку.
Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что отставка официальных спикеров ВСУ стала частью процесса переформатирования командования украинской армии. Ранее Залужный сформировал управление коммуникаций, но сейчас происходит кадровая ротация, и людей, связанных с Залужным, заменяют на новых специалистов.

Согласно заявлению командующего воздушными силами Украины Николая Олещука, в субботу Юрий Игнат был освобожден от должности советника командования ВВС и переведен на другую должность. В воскресенье также стало известно об уходе в отставку представителя оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрия Лихового.

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#выборы
#опрос
#всу
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В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
17 марта 2024, 14:44

Фото: istockphoto/Diy13

Активисты из числа жителей станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена, пишет ТАСС.
Местные жители сообщили, что такая акция стала ответом на безуспешные попытки Киева сорвать президентские выборы в России.

«Правильно и сделали, они столько людей угробили»,- прокомментировал сожжение чучел житель ЛНР.
Прежде сообщалось, что ВСУ применяют дроны для атак российских территорий. В настоящее время известно о погибшей 16-летней девушке из Белгородской области, которая скончалась из-за пожара в доме, в который попал снаряд.

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#лнр
#всу
#дроны
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Живущий 50 лет в лесу отшельник проголосовал на выборах президента России
Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
17 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/nemchinowa

Отшельник, который более 50 лет проживает в лесу, проголосовал на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, 92-летний житель леса Белорецкого района Башкирии, никогда не пропускает выборы.

Члены избиркома добирались к пожилому мужчине около часа по заснеженному лесу. О том, что он хочет проголосовать, сообщил родственник отшельника, который периодически проведывает дедушку.

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#башкирия
#лес
#россия
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Пасынок главкома ВСУ решил стать гражданином России
17 марта 2024, 13:55

Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина российское гражданство, сообщает RT.
Иван Сырский заявил, что с удовольствием бы принял участие в голосовании на выборах президента РФ, если бы у него был паспорт.

Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. Сегодня он пришёл к генконсульству РФ в Сиднее, где проходят выборы.

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#паспорт
#всу
#рф
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На доверенное лицо кандидата в президенты России готовилось покушение
Член ОП Рогов: на представителя кандидата в президенты готовилось покушение
17 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/Chalabala

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил изданию РИА Новости, что на представителя одного из кандидатов в президенты России готовилось покушение.
Злоумышленники готовились к совершению преступления в Бердянске Запорожской области.

По словам Рогова, российские силовики сорвали покушение. Детали общественник не привел. Он также не сообщил о ком именно идет речь, однако добавил, что доверенное лицо, покушение на которое планировалось, пользуется поддержкой среди жителей региона.

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