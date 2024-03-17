В России резко выросла стоимость увеличения груди

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Стоимость операций по увеличению груди в клиниках Москвы выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, пишет Telegram-канал Shot.
По данным из Telegram-канала, стоимость французских имплантов Sebbin также выросла, но не так сильно, и теперь составляет в среднем 300 тысяч рублей. Журналисты узнали, что многие клиники начали использовать расходные материалы отечественного производства и оборудование из Китая, чтобы снизить себестоимость операций.
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