Онколог рассказала, приводит ли тесный бюстгальтер и травмы к раку груди

Сгустки крови или тромбы являются серьезной опасностью для здоровья, так как они мешают свободному кровотоку в организме. Но существуют продукты, способные помогать в их растворении. Флеболог Максим Абасов в беседе с news102.ru назвал три группы продуктов, которые могут быть полезны в борьбе с тромбозом.