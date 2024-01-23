Онколог рассказала, приводит ли тесный бюстгальтер и травмы к раку груди

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С раком связано множество заблуждений, врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Лентой.ру» развеяла некоторые мифы об этой опасной болезни.
Существует мнение, что тесный бюстгальтер провоцирует заболевания молочных желез за счет сдавливания путей оттока лимфы и ухудшения кровоснабжение ткани молочной железы. Исакова заявила, что это является заблуждением, так как у лимфатических сосудов есть несколько путей обхода, а кровоснабжение молочной железы обеспечивается, в основном, за счет сосудов, которые проникают из грудной полости через межреберные промежутки в саму ткань молочной железы.
Она обратила внимание, что важно выбрать подходящий бюстгальтер, который не будет давить и натирать, иначе можно травмировать нежную кожу на груди.
Онколог также отметила, что рак груди не может появиться после травмы.
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Она обратила внимание, что важно выбрать подходящий бюстгальтер, который не будет давить и натирать, иначе можно травмировать нежную кожу на груди.
«Однако если после ушиба на груди появилась гематома, в некоторых ситуациях это повод как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что в редких случаях синяк может нагнаиваться и требовать медицинской помощи», — предупредила врач.Врач посоветовала каждый месяц самостоятельно проводить осмотр груди на предмет уплотнение и изменений кожи. Женщинам старше 50 лет она порекомендовала делать маммографию раз в 2 года.
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Алина Юрчак