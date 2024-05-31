В России с 1 сентября начнется маркировка кормов для животных и ветпрепаратов

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Правительство РФ утвердило правила начинающейся с 1 сентября этого года маркировки кормов для животных и ветеринарных препаратов. Информация следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.
Ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября этого года для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки «Честный знак».
После чего, с 1 октября текущего года средства маркировки должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств для питомцев. Примечательно, что с этого же числа производители и импортеры данной продукции должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Влажные корма начнут маркировать с весны 2025 года.
Напомним, постепенное введение системы маркировки началось в РФ в 2016 году. Благодаря уникальному цифровому коду, который наносится на товары при маркировке, каждый может убедиться в подлинности и заявленном качестве продукции.
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После чего, с 1 октября текущего года средства маркировки должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств для питомцев. Примечательно, что с этого же числа производители и импортеры данной продукции должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Влажные корма начнут маркировать с весны 2025 года.
Напомним, постепенное введение системы маркировки началось в РФ в 2016 году. Благодаря уникальному цифровому коду, который наносится на товары при маркировке, каждый может убедиться в подлинности и заявленном качестве продукции.
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Екатерина Коршунова