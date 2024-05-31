В России с 1 сентября начнется маркировка кормов для животных и ветпрепаратов

Обитающие в Подмосковье землеройки, в отличие от грызунов, не вредят сельскохозяйственным культурам, а наоборот приносят пользу, истребляя почвенных насекомых-вредителей и их личинок. Поэтому уничтожать их не нужно, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.