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Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье

Собака в Подмосковье откусила часть полового органа мужчине, который ее дразнил
15 мая 2024, 11:44
Фото: iStock/Milan Krasula

Фото: iStock/Milan Krasula

В подмосковном Королёве дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему мужчине. Он просто решил подразнить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне получения необычной травмы Дмитрий много пил со своими знакомыми. В самый разгар веселья мужчина заметил дворовую собаку. После чего он начал дразнить животное, которое укусило его. При этом мотивы своих действий Дмитрий объяснить не смог.

Врачи оказали пострадавшему помощь и хотели его госпитализировать, однако он категорически отказался. Мужчина решил отправиться в платную клинику.



Там медике поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Специалистам удалось пришить практически откушенный собакой половой орган, но остается неизвестным, сохранятся ли репродуктивные функции.

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Суд в Чите вынес приговор военнослужащему Трухину за уклонение от службы
15 мая 2024, 11:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Антону Трухину за уклонение от службы, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации суда, 1 апреля 2023 года Трухин самовольно прогулял службу в военной части и не явился туда, решив устроить себе выходной. Он проводил время по своему усмотрению, проживая у родственников в Чите, и пришёл на работу только два месяца спустя.

Позже он повторил свой поступок, не явившись на службу в воинскую часть, к которой был прикомандирован.

12 апреля 2024 года Трухина задержала полиция.

В мае 2024 года суд признал Трухина виновным и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

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#военные
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В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
15 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Пятнадцать человек задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.
Отмечается, что среди задержанных 11 иностранцев, которые являются гражданами Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Они же купили у злоумышленников документы.

Согласно информации следствия, в период с июля по декабрь прошлого года преступники привезли одиннадцать человек из-за рубежа и оформили им российские паспорта. Каждый документ стоил от 400 до 700 тысяч рублей.

Уточняется, что удостоверения личности оформляли в упрощенном режиме — через фиктивную регистрацию в Херсонской области. Четверо подозреваемых заключены под стражу, одиннадцать человек находятся под подпиской о невыезде.

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#преступники
#документы
#человек
#ск
#паспорт
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«Открыли огонь»: На стадионе в Миассе застрелили человека
Молодого россиянина застрелили после ссоры на стадионе в Миассе
15 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/Motortion

В Челябинской области полицейские начали розыск подозреваемых в расправе над молодым россиянином. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
Сообщается, что ЧП произошло в городе Миасс на стадионе «Южный». Во время ссоры группа молодых парней открыла огонь по 23-летнему россиянину. Юноша получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего установили. Органами предпринимаются действия для его задержания.

Ранее сообщалось, что в Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#чп
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Пьяный военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье
Baza: в Подмосковье военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате
15 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/Sinenkiy

Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «База».
Сообщается, что 32-летний Александр приехал в Раменский военкомат на улице Гурьева, чтобы продлить свой больничный. Мужчина был ранен в марте 2024 года во время СВО. В военкомате он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что женщина спрятала тело отца в мусорный пакет, чтобы получать его военную пенсию. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о сбитом над Татарстаном беспилотнике
Mash: жители сообщили о сбитом над селом Верхний Услон в Татарстане беспилотнике
15 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/aapsky

Над населенным пунктом Верхний Услов в Татарстане, предварительно, сбили дрон. Об этом заявляют местные жители, пишет Mash в Telegram.
По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Населенный пункт, где перехватили дрон, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани.

В пресс-службе главы региона отметили, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Уточняется, что было временно закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Местные аэропорты также ограничили свою работу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

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#беспилотник
#дрон
#всу
#рф
#татарстан
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Подпольную вебкам-студию ликвидировали в регионе РФ
МВД: межрегиональную вебкам-студию ликвидировали в Иркутске
15 мая 2024, 09:43

Фото: iStock/z1b

В Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Житель Новосибирской области оборудовал несколько студий в квартирах по всей стране. В Иркутске работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Трансляции велись в ночное время.

В МВД рассказали, что в ходе обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, бесствольный пистолет «Оса». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатор заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. По данным информагентства, нашли необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.

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#мвд
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#уголовное дело
#карты
#пистолет
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В Псковской области доярка-рецидивистка зарезала парня за измену
15 мая 2024, 09:29

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Псковской области женщина застала возлюбленного в постели с другой и зарезала его, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, драма разыгралась в ночь на 15 мая в посёлке Бежаницы.

Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой раньше обычного и застала своего 42-летнего возлюбленного в постели с другой женщиной.

Находясь в состоянии аффекта, доярка схватилась за кухонный нож и ударила им в грудь мужчины. Быстро опомнившись, она сама вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи, однако, спасти изменника врачам не удалось.

Убийцу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за ограбление.

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#убийство
#нож
#псковская область
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В Подмосковье задержали москвича с 9 кг эфедрона
15 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Sergei Fyss

35-летнего москвича задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину заметил экипаж ДПС, когда тот вечером выходил из леса у деревни Горетовка с лопатой. Мужчина сел в каршеринговую машину и поехал, но правоохранители решили остановить его и досмотреть автомобиль. В багажнике они нашли лопату и полимерный мешок, в котором лежало восемь свёртков с кристаллическим веществом. На место вызвали оперативно-следственную группу», — говорится в сообщении.
Следователи проверили телефон мужчины, где обнаружили координаты закладок. В указанных местах удалось найти ещё десять свёртков с аналогичным веществом.

Экспертиза показала, что вещество является эфедроном, общая масса наркотика составила девять килограммов.

Задержанный рассказал, что предложение работать наркокурьером он получил через один из мессенждеров. В его обязанности входило забирать по указанным координатам крупную партию наркотиков, фасовать вещество и раскладывать в тайники.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#солнечногорск
#наркотики
#криминал
#полиция
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Показывал всем пенис: Россиянин выстрелил в мигранта-эксгибициониста
15 мая 2024, 08:26

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковной Балашихе россиянин отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, пристававшему к прохожим. Об этом информирует «МК».
Инцидент произошел в Новом Павлино. Отмечается, что мигрант приставал к прохожим на улице, показывая свой половой орган.

Очевидцы вызвали полицейских, но один из мужчин выстрелил иностранцу в паховую зону и скрылся. В настоящее время стрелка разыскивают правоохранительные органы.

Пострадавшему мигранту вызвали скорую помощь. Данные о его состоянии еще не поступали.

Ранее сообщалось, что муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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