Дворовая собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье

Фото: iStock/Milan Krasula
В подмосковном Королёве дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему мужчине. Он просто решил подразнить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне получения необычной травмы Дмитрий много пил со своими знакомыми. В самый разгар веселья мужчина заметил дворовую собаку. После чего он начал дразнить животное, которое укусило его. При этом мотивы своих действий Дмитрий объяснить не смог.
Врачи оказали пострадавшему помощь и хотели его госпитализировать, однако он категорически отказался. Мужчина решил отправиться в платную клинику.
Там медике поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Специалистам удалось пришить практически откушенный собакой половой орган, но остается неизвестным, сохранятся ли репродуктивные функции.
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Врачи оказали пострадавшему помощь и хотели его госпитализировать, однако он категорически отказался. Мужчина решил отправиться в платную клинику.
Там медике поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Специалистам удалось пришить практически откушенный собакой половой орган, но остается неизвестным, сохранятся ли репродуктивные функции.
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Екатерина Коршунова