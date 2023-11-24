В России создан крупногабаритный 3D-принтер полностью из отечественных деталей

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Госкорпорация «Росатом» представила новый крупногабаритный, полностью импортонезависимый 3D-принтер. Его за два месяца разработали специалисты десятка различных специальностей.
Вместе с самим 3D-принтером была создана его цифровая модель и разработана конструкторская документация, что позволит запустить завод по производству таких устройств в количестве 100 единиц в месяц. Комплект документов включает в себя все этапы производства — от строительства завода до налаживания серийного выпуска.
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Александр Бойцов