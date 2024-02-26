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В России создана комплексная система защиты от БПЛА «Ступор»

26 февраля 2024, 08:30
Фото: istockphoto/AntonMatveev

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Российские инженеры создали новую комплексную систему защиты от беспилотников «Ступор». Об этом рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарёв.

В разговоре с РИА Новости он сообщил, что при создании комплекса проектировщики и техники постарались пожелания и замечания основных пользователей, представляющих Росгвардию, министерство обороны РФ и российские спецслужбы. Основу системы составляют дополняющие друг друга комплексы обнаружения: радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов. Агрегат также дополнен средствами конкретного противодействия — аппаратурой постановки заградительных помех и комплексом подмены координат.

Кустарёв добавил, что в работе комплекса будет использован искусственный интеллект, что позволит ему функционировать самостоятельно, без участия оператора. Разработчики, применив уникальное программное обеспечение, объединили в «Ступоре» несколько устройств, которые действуют на различных принципах. Это позволит добиться большей надёжности в работе системы и сократить количество ложных срабатываний.

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70-летняя женщина пожаловалась на необычную интимную проблему
The Guardian: Врач дала совет 70-летней женщине с необычной интимной проблемой
26 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / TatyanaGl

Психотерапевт Памела Коннолли дала совет 70-летней женщине, которая обратилась к ней с необычной интимной проблемой. Об этом пишет The Guardian.
Женщина призналась, что ей никогда не удавалось достичь оргазма от оральной стимуляции или мастурбации.

«Прикосновения к самой себе не приносят удовлетворения, поэтому я этого не делаю. Чувствую возбуждение только в постели с мужчиной, к которому меня влечет физически и интеллектуально, которого люблю», — поделались она.
Женщина также поделилась, что изредка видит эротические сны, после которых испытывает оргазм. В письме она обратилась к психотерапевту, чтобы та объяснила ее интимные особенности.

Эксперт отметила, что такие проблемы могут возникать из-за неуверенности или одиночества. Она призвала уделить время изучения своего тела,

«Пофантазируйте о возбуждающих вас сценариях о любви и понимании. Процесс займет какое-то время, так что будьте терпеливы», — порекомендовала специалист.
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#эксперт
#женщина
#психотерапевт
#тела
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Уролог предупредила мужчин о главной причине импотенции
Уролог Малик: болезни сердца и сосудов являются главной причиной импотенции
26 февраля 2024, 07:45

Фото: istock / Ridofranz

Болезни сердечно-сосудистой системы, а также повышенное артериальное давление являются главными причинами импотенции. Об этом сообщила уролог Рене Малик, пишет Men's Health.

Врач пояснила, что во время возбуждения организм вырабатывает оксид азота, расслабляющий мышцы и расширяющий артерии, за счет сего приток крови к половому члену усиливается. По мере наполнения оболочка полового органа расширяется, тем самым сжимая вены и задерживая кровь. Но если у мужчины есть проблемы с сосудами или артериальным давлением, процесс нарушается и возникают симптомы эректильной дисфункции, предупредила уролог.

«На самом деле болезни сосудов могут повлиять на ваш пенис раньше, чем на какую-либо другую часть тела, например, на сердце. Это объясняется тем, что артерии полового члена значительно меньше, чем артерии, ведущие к сердцу», — отметила Малик.
Она также заявила, что нарушение эрекции может возникать из-за «венозной утечки». Уролог пояснила, что в таком состоянии кровь поступает в пенис, но не задерживается, так как вены не сжимаются. Из-за этого эрекция возникает на небольшой промежуток времени.

Она отметила, что не существует специальной терапии для лечения этих проблем с потенцией, но порекомендовала улучшить общее состояние здоровья за счет спорта, диеты, профилактики и лечения болезней сосудов и сердца.

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#мужчины
#симптомы
#болезни
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Названы самые популярные направления отдыха среди россиян этой зимой
OneTwoTrip: этой зимой россияне чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле
26 февраля 2024, 06:30

Фото: iStock/ maroot sudchinda

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям», где россияне отдыхали чаще всего этой зимой.
Выяснилось, что 75,5% жителей страны разъезжали по России. Самым популярным городом внутри страны традиционно оасталась Москва: ее посетили за сезон 28,2% туристов. Вторую строчку занял Санкт-Петербург (13,8% путешествий). И замкнул тройку лидеров Сочи (8,3%).

За границу большинство россиян выехали, чтобы посетить Стамбул (9,6% бронирований), Дубай (6,5%) и Бангкок (4,3%).

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Экс-медик из Томска после смерти родителей добилась уголовных дел против врачей
26 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/artisteer

Бывший медик из Томска после смерти своих родителей от коронавируса нашла ошибки в работе врачей, и спустя несколько лет добилась возбуждения уголовных дел. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Пожилых маму и папу Елены госпитализировали ещё в канун 2022 года. Как врач, она быстро поняла, что помогают им некачественно: три дня подряд давали одинаковые данные о состоянии, хотя отец жаловался на ухудшение здоровья. Ни с кем из медиков Елена при этом связаться не смогла. 5 января замглавврача сообщил ей о смерти мамы. Через 10 дней скончался папа.

Когда женщина отошла от траура и забрала медкарты своих родны, то нашла там кучу ошибок. По её словам, в документах были неправильно заполнены данные о пациентах, не было информации о нужных анализах и посмертном вскрытии. Когда родители лежали в больнице, их, несмотря на некроз, привязывали к койкам головой вниз, а телефоны пациентов выключали, не давая им возможность связываться с семьями.

И вот теперь долгие разбирательства помогли Елене добиться спустя почти три года возбуждения уголовных дел о причинении смерти по неосторожности. Она, разумеется, хочет в рамках следствия выяснить всё о допущенных нарушениях и наказать виновных в смерти самых близких ей людей.

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#уголовное дело
#врачи
#коронавирус
#пожилые люди
#смерть
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Под Владивостоком загорелся склад «Леруа Мерлен»
В Артеме под Владивостоком загорелся склад гипермаркета «Леруа Мерлен»
26 февраля 2024, 05:45

Фото: iStock/ Reinhard Krull

В пригороде Владивостока, городе Артеме, загорелись склады строительного гипермаркета «Леруа Мерлен», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Спасателям удалось локализовали пожар на 700 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет.

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#склад
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ЦИК: в Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента
ЦИК: в Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента
26 февраля 2024, 04:44

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе. Имена победивших на выборах во всех 110 округах наазвал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, о чем передает ТАСС.
Так, по предварительным результатам выборов сформировались 1 284 местных совета депутатов.

Также Карпенко сообщил, что явка на выборы составила 73,09%.


25 февраля в Белоруссии состоялся первый в истории страны единый день голосования, в ходе которого на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. В парламент стали претендентами 263 кандидата, в местные советы — 18 802 чиновника.

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#цик
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Москвичам пообещали «по-мартовски теплый» финал зимы
Синоптик Тишковец пообещал «по-мартовски теплый» финал зимы в Москве
26 февраля 2024, 04:04

Фото: iStock/ possum1961

Финал зимы в Москве будет по-мартовски теплым, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его прогноз передает РИА Новости.
По его словам, в этом году февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7℃. А в оставшиеся дни месяца среднесуточная температура будет колебаться около 0℃

При этом в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом, предупредил Тишковец.

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#климат
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Минцифры обяжет Apple разрешать загрузку сторонних приложений в России
26 февраля 2024, 03:44

Фото: iStock/ PhillDanze

Минцифры планирует обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев. Соответствующий закон ведомство намерено внести в Госдуму весной, в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.
Законопроект был анонсирован в декабре 2022 года на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков. Подобный закон — о цифровых рынках (DMA) — действует в Евросоюзе.

В случае принятия, под регулирование закона попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

После начала СВО Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами.

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Уже к середине века в России может появиться принципиально новый боевой самолёт
ТАСС: Боевой самолёт шестого поколения может появиться в России к 2050 году
26 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/e-crow

Боевые самолёты шестого поколения в России могут появиться уже к 2050 году, сообщил в своей колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.
По его словам, специалисты ГосНИИАС, который является ведущим центром РФ по созданию авиационного оборудования и бортовых систем, уже заняты соответствующей подготовительной работой — сейчас они разрабатывают концепцию такого самолёта и обмениваются мнениями с военными.

«Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — подчеркнул Федосов.

При этом академик считает порочной практикой идти по пути усложнения самолётов, так как из-за этого они становятся крупнее и тяжелей, а следовательно — и дороже.

Напомним, что в настоящее время на вооружении российской армии находится только один вид истребителя пятого поколения, а именно Су-57. Также ведутся и разработки Су-75. Разработка боевых машин пятого поколения сейчас ведётся почти во всех крупных странах, однако, кроме России, на вооружении они есть лишь в Соединённых Штатах и Китае. Так, министерство ВВС США, которое входит в состав Пентагона, уже заявило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения.

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#оружие
#самолёты
#военная техника
#истребитель
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