В России создана комплексная система защиты от БПЛА «Ступор»

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Российские инженеры создали новую комплексную систему защиты от беспилотников «Ступор». Об этом рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарёв.
Кустарёв добавил, что в работе комплекса будет использован искусственный интеллект, что позволит ему функционировать самостоятельно, без участия оператора. Разработчики, применив уникальное программное обеспечение, объединили в «Ступоре» несколько устройств, которые действуют на различных принципах. Это позволит добиться большей надёжности в работе системы и сократить количество ложных срабатываний.
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Александр Бойцов