ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши

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ВС России 17 января сумели подавить сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Об этом сообщает Epoznan и другие польские СМИ.
«Проблемы ранее наблюдались также в Эстонии и Финляндии. По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», — говорится в публикации.
Авторы добавили, что подобные сбои совпадают с«теоретической дальностью действия российских систем РЭБ в Калининградской области».
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